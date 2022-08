Bronny James po stopinjah svojega slavnega očeta

Bronny James je na prijateljskem turnirju v francoski prestolnici navdušil v zaključku druge četrtine, ko je proti domači selekciji žogo popeljal preko celega igrišča in jo za piko na i – v stilu svojega očeta – nezaustavljivo zabil v koš. "O moj bog, Bronny," je njegovo potezo na Twitterju komentiral LeBron James.

Video atraktivne akcije so sicer poobjavili številni NBA zvezdniki, med njimi tudi Donovan Mitchell in eden najboljših organizatorjev igre vseh časov Stephen Curry.

Bronny, ki bo 6. oktobra dopolnil 18 let, trenutno nastopa za srednjo šolo Sierra Canyon. Ni še jasno, ali se bo v nadaljevanju kariere odločil za študentsko ligo NCAA ali bo skušal do lige NBA priti preko razvojne G-lige. Od bolj odmevnih univerz naj bi se zanj zanimali Michigan, Ohio State, Oregon, UCLA in USC.

Poznavalci ga na naslednjem draftu uvrščajo nekje okoli 40. mesta, a bolj verjetno je, da bo Bronny s prijavo na nabor počakal še vsaj za eno dodatno sezono.