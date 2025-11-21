Svetli način
Košarka

Bronny James se vrača v razvojno ligo

Los Angeles, 21. 11. 2025 13.57 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
3

Los Angeles Lakers so poslali Bronnyja Jamesa v moštvo G lige South Bay Lakers, le nekaj dni po tem, ko je njegov oče LeBron James dočakal svojo premiero v sezoni 2025/26. Bronny James je v moštvu G lige zamenjal prav svojega očeta.

Bronny James in LeBron James
Bronny James in LeBron James FOTO: AP

LeBron James je po okrevanju po težavah z išiasom nastopal za South Bay Lakers, medtem pa je njegov sin Bronny James igral skupaj s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem za Los Angeles Lakers v ligi NBA. Precej bizarno, toda zdaj sta oče in sin pričakovano zamenjala vlogi, LeBron se je vrnil v prvo ekipo, moštvu razvojne lige pa se je pridružil 21-letni Bronny.

V 10 tekmah v tej sezoni je Bronny v povprečju dosegal 2,1 točke, 0,9 skoka in 1,8 asistence na tekmo v povprečju 11,1 minute igre. Kljub temu je moral klub seveda narediti prostor, da se je njegov oče lahko vrnil v svojo 23. sezono v ligi NBA. Bronny je v lanski sezoni precej časa preživel v G ligi, kjer je kot novinec v povprečju dosegal 18,6 točke, 4,5 skoka in 4,8 asistence pri South Bay Lakers.

košarka los angeles lakers bronny james
Naslednji članek

Izjemni Maxey s 54 točkami utišal Milwaukee, nova zmaga za Spurse

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dinho8O
21. 11. 2025 15.07
Verjetno cisto soliden kosarkas, ampak zal je priimek pretezko breme.
ODGOVORI
0 0
Oliguma
21. 11. 2025 14.57
+1
V kakšen klub naj ga dajo, da bo več igral..na klopi ne bo napredka..je še mlad..in se mu lahko odpre.
ODGOVORI
1 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
21. 11. 2025 14.39
-1
Za ABA ligo bi se bil, za NBA nikakor😊
ODGOVORI
0 1
