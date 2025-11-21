Bronny James se vrača v razvojno ligo

LeBron James je po okrevanju po težavah z išiasom nastopal za South Bay Lakers, medtem pa je njegov sin Bronny James igral skupaj s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem za Los Angeles Lakers v ligi NBA. Precej bizarno, toda zdaj sta oče in sin pričakovano zamenjala vlogi, LeBron se je vrnil v prvo ekipo, moštvu razvojne lige pa se je pridružil 21-letni Bronny.

V 10 tekmah v tej sezoni je Bronny v povprečju dosegal 2,1 točke, 0,9 skoka in 1,8 asistence na tekmo v povprečju 11,1 minute igre. Kljub temu je moral klub seveda narediti prostor, da se je njegov oče lahko vrnil v svojo 23. sezono v ligi NBA. Bronny je v lanski sezoni precej časa preživel v G ligi, kjer je kot novinec v povprečju dosegal 18,6 točke, 4,5 skoka in 4,8 asistence pri South Bay Lakers.