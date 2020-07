Brooklyn dopolnjuje ekipo pred nadaljevanjem na Floridi

Klub, ki je na sedmem mestu vzhodne konference, je novico objavil nekaj dni po tem, ko je postalo jasno, da je bila nedavna okrepitev pozitivna na covid-19: Michael Beasley ne bo mogel ekipi pomagati v Orlandu. Brooklyn je 9. julija podpisal pogodbo z Beasleyjem in Jamalom Crawfordom, a so v klubu zdaj ostali brez pomoči prvega. Še vedno sta poškodovana zvezdnika Kevin Durant in Kyrie Irving, medtem ko so bili Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan inTaurean Princepozitivni na novi koronavirus in letos ne bodo več stopili na parket. Poleg tega je bil Nicolas Claxton operiran, Wilson Chandler pa se je odločil, da zaradi družinskih in zdravstvenih razlogov ne bo nadaljeval sezone.

Sezona v mehurčku se bo na Floridi nadaljevala 30. julija.