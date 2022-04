Brooklyn je še drugič ostal praznih rok v Bostonu

Po strelskih težavah Duranta (27 točk, 5 podaj, 4 skoki) na prvi tekmi v Bostonu, so se navijači Brooklyna pridušali, da ne bo več metal tako slabo (imel je le 38 odstoten met). Imeli so prav, v drugo mu je šlo še slabše, zadal je le štiri od 17 metov (slabih 24 odstotkov), prvi strelec moštva je postal s črte za proste mete. Celticsi so našli način, da ustavijo dvakratnega najboljšega igralca končnice in štirikratnega najboljšega strelca lige, pritisk in čvrsta igra najboljše obrambe v ligi je otopila ostrino njegovega napada. Netsi so srečanje sicer začeli prepričljivo, devet zaporednih točk Brucea Browna (23 točk, 4 podaje, 8 skokov, 3 blokade) jim je prineslo hitro visoko vodstvo. Pred koncem druge četrtine so vodili že za 17 točk in imeli niti igre trdno v rokah, s klopi je blestel Dragić (18 točk, 4 skoki, ukradena žoga), v prvem delu najboljši strelec gostov. " Po prvem polčasu smo bili zelo samozavestni, a so nato začeli zadevati, " je priznal Irving (10 točk, podaja, 8 skokov). Tudi drugi superzvezdnik moštva je po 39 točkah na prvi tekmi tokrat ostal veliki dolžnik, se pa vsaj ni prerekal z gledalci, ki mu še vedno niso oprostili nenadnega odhoda iz Bostona.

Newyorški trener Steve Nash je pred srečanjem dejal "ne gre le za Kevina, vso moštvo mora igrati bolje. Po prvi tekmi nismo rekli 'Če bo Kevin igral bolje, bomo zmagali'. To ni naš pristop." Zato pa je pristop trenerja Bostona Imeja Udoke, ki je kot pomočnik trenerja v Brooklynu in v ameriški reprezentanci zbral obilo izkušenj z Durantom, že marca pa ugotavljal, da Netsi nimajo posebno ustvarjalnega napada in njihova igra temelji na obeh zvezdnikih. Če ustaviš njiju, ustaviš moštvo. Svoje igralce je opozoril, da ima Durant po porazih navado zaigrati veliko bolj odločno, zato jih ne sme presenetiti. "Name so pritiskali po dva, tudi trije igralci ko sem bil brez žoge in kvarili naše akcije. Kamorkoli sem se postavil, so planili nadme," je Durant po tekmi opisoval, kako so mu dihali za ovratnik. "Skušali smo ga prisiliti, da trdo dela tako v napadu kot obrambi, da je okoli njega vedno dovolj igralcev, in ga tako utruditi. Za to je potreben trud celotnega moštva, ki se mora držati načrta igre," je Udoka po tekmi opisal taktiko. Tudi Nash je moral priznati, da je čvrsta obramba ustavila njegovega najboljšega igralca, "igrali so na telo, ves čas so bili ob njem, ga grabili, držali, vse kar smo lahko pričakovali. Ni mogel ujeti svojega ritma."

Tudi prvi zvezdnik Bostona Jayson Tatum (19 točk, 10 podaj, 6 skokov) tokrat ni blestel tako kot na prvem srečanju, zadel je pet od 16 metov. Toda od osmih igralcev v keltsko zelenih dresih, s katerimi je igral domači trener, jih je sedem zbralo dvomestno število točk, največ Jaylen Brown (22 točk, 6 podaj, 4 skoki, 3 ukradene žoge). Če si Nash želi moštvene igre, ima zgled tik pred nosom. Brooklyn mora za preboj v drugi krog končnice obraniti domačo dvorano in doseči vsaj eno zmago v gosteh. Statistika jim ni naklonjena, v težkih serijah, ki so trajale sedem tekem, so moštva, ki so povedla z 2:0, na koncu bila boljša v dobrih 92 odstotkih. Netsi so v zgodovini kluba izgubili vseh sedem serij z enakim začetkom. Nash že tedne ponavlja, da so novo moštvo, ki ima (pre)malo izkušenj v igri drug z drugim in se še vedno učijo, kako izpeljati tekmo. "Doma si bomo ogledali posnetke in s v soboto vrnili z novo energijo," je napovedal. Podobno je razmišljal tudi Irving, "moramo se osredotočiti na povezanost moštva, graditi na tem. Kako ostati skupaj v težkih trenutkih. Naša silovitost še ni na pravi ravni." Durant je dejal da mora ostati potrpežljiv, si ogledati posnetke in najti način, da izboljša igro. "Tekme začnemo dobro, najti moramo še met ob koncu. Jutri se moramo lotiti dela in še naprej garati." Obenem pa priznal, da je na njegovih ramenih največja teža, "kakšen večer bom moral vreči 30 ali 40 točk, da bomo uspešni."