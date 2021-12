Brooklyn na krilih neustavljivega Duranta do četrte zaporedne zmage

Ukrepi se bodo v prazničnih dneh okoli božiča in novega leta še bolj zaostrili. Igralce bodo testirali dnevno, maske pa bodo obvezne tako rekoč povsod, so za ESPN sporočili iz vodstva lige. Vseeno pa covidni protokoli ter posledične odsotnosti niso ustavile mrežic, ki so na krilih nekdaj najkoristnejšega igralca lige NBA Kevina Duranta ustavili Joela Embiida (32 točk) in druščino pri Philadelphii ter slavili četrto zaporedno zmago. Durant je samo v zadnji četrtini dosegel 13 točk, skupno 34 točkam pa je dodal še 11 skokov in osem podaj. Na zadnjih štirih tekmah je dosegel kar 150 točk, Brooklyn pa je na vrhu vzhoda z 21 zmagami in osmimi porazi.

"Mislim, da smo od samega začetka igrali odlično. Mogoče so bili malo preveč sproščeni, ko so videli, da razpolagamo zgolj z devetimi igralci. Želeli smo jim sporočiti, da smo tu, v zadnji četrtini pa smo imeli ogromno energije," je sprva dejal 33-letni Durant."Ponosen sem na moštvo, sploh glede na vse, kar se nam dogaja v tej sezoni. Ta bo še dolga, zato moramo nadaljevati v tem ritmu. Konec koncev gre le za košarko. To je nekaj, kar počnem vse življenje. Ni pomembno, kdo je na nasprotni strani, sam želim le vsak dan dati vse od sebe," je o svojih nastopih sklenil Durant, ki je v tem trenutku eden favoritov za naziv MVP rednega dela sezone. Tega si je prislužil že v sezoni 2014.

Philadelphia je po porazu z razmerjem 15-15 trenutno osma, mesto za Washington Wizardsi (15-15), ki so danes visoko z 98:118 izgubili proti drugi najboljši ekipi lige Phoenix Suns (23-5). Sonca so z odlično moštveno predstavo, nihče namreč ni presegel meje 20 točk, ustavila čarovnike, pri katerih je Bradley Beal dosegel 26 točk. Na preostalih tekmah so Indiana Pacers (13-18) na krilih 31 točk Carisa LeVerta slavili proti Detroit Pistonsom s 122:113. Pri poražencih, ki so na dnu lestvice NBA z le štirimi zmagami po 27 tekmah, je 28 točk in deset skokov vknjižil Saddiq Bey.