Košarka

Odpisani Dallas nemočen proti Atlanti, Oklahoma še naprej z rušilno močjo

Brooklyn, 19. 03. 2026 07.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Jaylen Brown in Gabe Vincent

V Bostonu je Jaylen Brown dosegel 32 točk, Jayson Tatum pa 24 točk in 10 skokov, ko so so Celtics na tekmi košarkarske lige NBA premagali Golden State s 120:99. Brown je že v prvi četrtini dosegel 19 točk, sedaj pa se je zavihtel na 10. mesto na večni klubski lestvici strelcev.

Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 20 točk in podaljšal svoj rekord v ligi po številu zaporednih tekem z 20 točkami na 62. Oklahoma City Thunder je suvereno premagala Brooklyn s 121:92. Branilci naslova so vse opravili že v prvem delu, ki so ga dobili s 60:24.

Atlanta Hawks je zmagala v Dallasu s 135:120 in podaljšala niz zmag na 11. C.J. McCollum je dosegel 24 točk, Jalen Johnson pa 17 točk, 11 skokov in devet asistenc. Deni Avdija je vodil Portland do zmage 127:119 v Indiani z 32 točkami in 11 skoki. Pacers, letos najslabša ekipa lige, so izgubili 15. zaporedno tekmo.

Ty Jerome je dosegel 21 točk, Memphis pa je s 125:118 ugnal Denver, pri katerem je z 29 koši, 14 skoki, devetimi podajami in tremi blokadami in ukradeno žogo spet blestel Nikola Jokić.

Izidi:
Boston Celtics - Golden State Warriors 120:99

Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder 92:121

Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 119:127

Chicago Bulls - Toronto Raptors 109:139

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 147:111

New Orleans Pelicans - LA Clippers 124:109

Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 125:118

Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 120:135

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 116:124
(Luka Dončić 40 točk, 10 podaj, devet skokov za Los Angeles Lakers)

Razlagalnik

Shai Gilgeous-Alexander je kanadski košarkar, ki igra na položaju organizatorja igre za ekipo Oklahoma City Thunder v ligi NBA. Znan je po svoji izjemni sposobnosti doseganja košev, kar dokazuje tudi njegov rekord 62 zaporednih tekem, na katerih je dosegel vsaj 20 točk. Ta niz ga uvršča med najboljše strelce v zgodovini lige in poudarja njegovo konstantnost na najvišji ravni.

Deni Avdija je izraelski košarkar, ki igra za ekipo Portland Trail Blazers. Je vsestranski igralec, ki lahko pokriva več položajev na igrišču. V članku je poudarjen njegov izjemen prispevek k zmagi proti Indiani s 32 točkami in 11 skoki, kar kaže na njegovo sposobnost prevzemanja vodstva in pomembnega vpliva na izid tekme. Njegova igra je ključna za Portland, še posebej v vlogi enega od glavnih strelcev in skakalcev.

Nikola Jokić je srbski košarkar, ki velja za enega najboljših igralcev v ligi NBA in je ključni igralec ekipe Denver Nuggets. Njegova igra je izjemno vsestranska, saj je znan po svojih izjemnih sposobnostih podajanja, skakanja in doseganja točk, kar mu je prineslo naziv najkoristnejšega igralca (MVP) lige. V članku je omenjen njegov odličen nastop proti Memphisu, kjer je dosegel 29 točk, 14 skokov, 9 podaj in imel še druge statistične prispevke. Njegova sposobnost vplivanja na igro na toliko različnih področjih ga dela neprecenljivega za Denver.

