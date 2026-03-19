Odpisani Dallas nemočen proti Atlanti, Oklahoma še naprej z rušilno močjo

Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 20 točk in podaljšal svoj rekord v ligi po številu zaporednih tekem z 20 točkami na 62. Oklahoma City Thunder je suvereno premagala Brooklyn s 121:92. Branilci naslova so vse opravili že v prvem delu, ki so ga dobili s 60:24.

Atlanta Hawks je zmagala v Dallasu s 135:120 in podaljšala niz zmag na 11. C.J. McCollum je dosegel 24 točk, Jalen Johnson pa 17 točk, 11 skokov in devet asistenc. Deni Avdija je vodil Portland do zmage 127:119 v Indiani z 32 točkami in 11 skoki. Pacers, letos najslabša ekipa lige, so izgubili 15. zaporedno tekmo.

Ty Jerome je dosegel 21 točk, Memphis pa je s 125:118 ugnal Denver, pri katerem je z 29 koši, 14 skoki, devetimi podajami in tremi blokadami in ukradeno žogo spet blestel Nikola Jokić.

Izidi:

Boston Celtics - Golden State Warriors 120:99

Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder 92:121

Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 119:127

Chicago Bulls - Toronto Raptors 109:139

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 147:111

New Orleans Pelicans - LA Clippers 124:109

Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 125:118

Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 120:135

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 116:124

(Luka Dončić 40 točk, 10 podaj, devet skokov za Los Angeles Lakers)