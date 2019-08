Brooklyn Netsi za rekorden znesek v roke soustanovitelja Alibabe?

Premoženje Josepha Tsaija finančni magazin Forbes ocenjuje na 9,4 milijarde dolarjev (8,47 milijarde evrov), lani pa je v Tajvanu rojeni 55-letni poslovnež za dobrih 900 milijonov evrov kupil 49 odstotkov kluba, ob tem pa dobil možnost, da še pred začetkom sezone 2021/22 odkupi še več delnic. Očitno bo to možnost zdaj izkoristil, saj je tajvansko-kanadski poslovnež blizu dogovora, da odkupi še preostalih 51 odstotkov.

Po poročanju medijev bo uradna potrditev še ta teden, kupčija pa bo vredna 2,35 milijarde dolarjev (2,11 milijarde evrov), kar bo v primeru potrditve te številke najvišje plačani znesek za katero koli ameriško športno ekipo. Zdajšnji rekord je 2,2 milijarde dolarjev (1,98 milijarde evrov), kolikor je Tilman Fertittaleta 2017 plačal za še eno košarkarsko moštvo iz lige NBA Houston Rockets in kolikor je lani za nakup moštva ameriškega nogometa Carolina Panthers plačal David Tepper.

Prohorov je takratne New Jersey Netse kupil leta 2010 in moštvo preselil iz New Jerseyja v Brooklyn v Barclays Center. Časnik Postje marca poročal, da se Tsai zanima tudi za nakup te športne dvorane. Moštvo iz Brooklyna je sicer v prestopnem roku pripeljalo dve močni okrepitvi, dvakratnega najkoristnejšega igralca finala Kevina Durantain še enega zvezdnika Kyrieja Irvinga, oba kot prosta igralca. Vendar pa bo Durant zaradi poškodbe Ahilove tetive večino prihajajoče sezone najverjetneje izpustil.