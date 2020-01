Dragićev Miami z mrkom v zadnjih petih minutah poražen proti Brooklynu

Najhuje pri vsem skupaj je, da je imel Miami večji del tekme - natančneje do zadnjih pet minut dvoboja - vse niti igre v svojih rokah. Visoko vodstvo ob polčasu (69:57) in predvsem igro, s katero je povsem omejil napadalni učinek domačih, ki se nikakor niso znašli proti conski obrambni postavitvi Vročice.



V napadu je gostom s Floride poveljeval v dozdajšnjem delu sezone izjemni Jimmy Butler (33 točk), ki pa v zadnjih petih minutah obračuna v Barclays Centru s soigralci ni uspel zaustaviti delnega izida Netsov (4:17) na poti do prve zmage na zadnjih osmih tekmah. Po odličnem prvem polčasu, ki ga je Miami, kot že zapisano, dobil z 12 točkami razlike, je tretja četrtina povsem pripadla košarkarjem Brooklyna (32:20), ki so našli način, kako prebiti sicer agresivno gostujočo obrambo, in tako v zadnjo četrtino vstopili z izenačenim izidom (89:89). Kljub dejstvu, da so ob Butlerju v napadu svoje dodali še slovenski organizator igre Goran Dragić (17 točk, 5 podaj in 2 skoka v 29 minutah igre), Bam Adebayo (22 točk) in Kendrick Nunn (10 točk), to ni bilo dovolj za 28. zmago v sezoni moštva Erika Spoelstre.



Pri domačih sta bila za zmago s 117:113 najučinkovitejša Spencer Dinwiddies 26 in Rodions Kurucs z 19 točkami. Brooklyn je tako prišel do svoje 12. zmage v sezoni, s čimer je prekinil črn niz sedmih zaporednih porazov.



TEKMA



Liga NBA, izid:

Brooklyn Nets- Miami Heat 117:113

(Goran Dragić: 29 minut - 17 točk, 5 podaj in 2 skoka za Miami Heat).