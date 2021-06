Brooklyn se je znesel nad Milwaukeejem, Phoenix nadaljuje izjemen niz zmag

'Mrežice' kažejo silovito formo v letošnji končnici. Zmaga s 125:86 je njihova najvišja v zgodovini igranja v končnicah lige NBA.

Kevin Durant je bil najučinkovitejši igralec Brooklyna z 32 točkami in šestimi podajami. Toda Durant ni bil sam; Kyrie Irving je dodal 22 točk, od tega je bil uspešen pri štirih metih za tri točke, Joe Harris in Bruce Brown pa sta vsak dosegla po 13 točk. "Čaka nas še dolga pot. Ko igramo tako odločno kot nocoj, se zgodijo dobre stvari," se je Durant ozrl h končnemu cilju, igranju za naslov v finalu lige NBA. Brooklyn se še vedno ne more zanašati na Jamesa Hardna, ki okreva po poškodbi stegenske mišice.

Netsi so na drugi tekmi v dvorani Barclays Center pred 15-tisočglavo množico na tribunah vodili tudi za neverjetnih 49 točk, nazadnje pa tekmo dobili z razliko 39 točk. Prepričljivejša zmaga v zgodovini franšize je bila zmaga lani februarja v rednem delu sezone z razliko 41 točk proti Golden Statu (129:88). Prvi zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo je bil povsem v ozadju s skromnim izkupičkom 18 točk. Kljub temu pa je bil najboljši posameznik svoje ekipe, ko je vknjižil trojni dvojček z 11 skoki in 10 podajami.