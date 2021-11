Brooklyn slavil petič zapored, Dragić spet ni igral

Kevin Durant j e 31 točkam dodal še po sedem skokov in podaj ter mrežice popeljal do zmage pred 19.800 gledalci v dvorani Scotiabank Arena. " Kot govorimo že od prvega dne, Kevin je to sezono res neverjeten ," je po tekmi svojega varovanca pohvalil trener Steve Nash . Durant je prvič igral v Kanadi, vse odkar si je raztrgal ahilovo tetivo v končnici 2019 v dresu Golden State Warriors. " Nazadnje, ko sem bil tu, sem doživel najtežje trenutke moje košarkarske kariere. Vesel sem, da bom imel Toronto zdaj v nekoliko lepšem spominu. A danes je bila ključna naša igra v obrambi, " je dejal prvi zvezdnik tekme. James Harden je k zmagi dodal 28 točk, deset skokov in osem podaj, Blake Griffin 14 točk in 11 skokov, Patty Mills pa je s klopi dodal 13 košev. Pri plenilcih, ki so tudi tokrat igrali brez Gorana Dragića, saj Ljubljančan še kar čaka na razplet svojega položaja v dresu Toronta, je Fred VanVleet dosegel 21 točk in osem podaj, plenilci pa so izgubili še drugič zaporedoma. OG Anunoby je dodal 16 točk, Gary Trent 14, Precious Achiuwa pa 13.

Košarkarji Orlando Magic so presenetljivo premagal Utah Jazz. Mlada ekipa s Floride je na krilih 33 točk Cola Anthonyja kljub zaostanku desetih točk na začetku zadnje četrtine v domači dvorani zmagala s 107:100 in prišla do svoje komaj tretje zmage v sezoni. Edina košarkarska ekipa z le enim porazom to sezono ostaja Golden State Warriors. Bojevniki so doma premagali Houston Rockets s 120:107 in prizadejali raketam še deveti poraz. Prvi strelec domačih je bil Jordan Poole s 25 točkami, Steph Curry jih je dodal 20. Branilci naslova Milwaukee Bucks so pri Washington Wizards en dan, preden jih bo v Beli hiši tradicionalno sprejel ameriški predsednik Joe Biden, klonili s 94:101, kar je bil za prvake še peti poraz na zadnjih šestih tekmah, skupno pa šesti v sezoni. Bradley Beal je k zmagi prispeval 30 točk. Prvi strelec gostov je bil Grk Giannis Antetokounmpo z 29 točkami in 18 skoki, Grayson Allen je dodal 19 točk.

V New Yorku je španski zvezdnik Ricky Rubio dosegel osem trojk in s 37 točkami ter z desetimi podajami popeljal Cleveland Cavaliers do zmage v Madison Square Gardnu nad New York Knicks s 126:109. Los Angeles Clippers so premagali Charlotte Hornets s 120:106, prvi zvezdnik tekme je bil Paul George z 20 točkami, devetimi skoki in osmimi podajami, Reggie Jackson je k četrti zaporedni zmagi losangeleške ekipe dodal 19 točk. V Oklahoma Cityju so se po zaostanku 16 točk "prebudili" domači košarkarji Thunderja, ko je Mike Muscala dosegel 20 točk v 14 minutah, in z 99:94 premagali San Antonio Spurs.

Indiana Pacers so prišli do prve zmage v Sacramentu vse od leta 2018, potem ko so domače kralje premagali s 94:91. Domontas Sabonis je zbral 17 točk in deset skokov, T.J. McConnell je k zmagi dodal 17 točk, Chris Duarte pa 15 k prvi gostujoči zmagi Indiane to sezono.



Izidi:

Toronto Raptors - Brooklyn Nets 103:116

(Goran Dragić: ni igral za Toronto)

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 109:126

Orlando Magic - Utah Jazz 107:100

Washington Wizards - Milwaukee Bucks 101:94

Sacramento Kings - Indiana Pacers 91:94

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 99:94

Golden State Warriors - Houston Rockets 120:107

LA Clippers - Charlotte Hornets 120:106