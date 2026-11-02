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Košarka

Brooklyn v šestem poskusu našel pot do prve zmage v sezoni

Toronto, 02. 11. 2026 07.51 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Detroit Pistons so doživeli presenetljiv poraz proti Brooklyn Nets

Brooklyn Nets so v šesti tekmi nove sezone košarkarske lige NBA le dosegli svojo prvo zmago. Moštvo iz New Yorka je v gosteh premagalo Indiana Pacers z 98:90. Najboljši strelec Brooklyna je bil Michael Porter ml. s 23 točkami.

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Tako so Sacramento Kings zdaj edina med 30 ekipami v ligi NBA, ki v novi sezoni še ni zabeležila zmage. Košarkarji Orlando Magic so doma izgubili proti Boston Celtics kljub še eni dobri predstavi Tristana da Silve. Nemški reprezentant, ki je v igro vstopil s klopi, je ob porazu s 97:108 dosegel 23 točk. Floridska ekipa po treh tekmah v domači dvorani še vedno išče svojo prvo zmago na domačem parketu v novi sezoni.

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Novinec Yaxel Lendeborg je dosegel 37 točk in pomagal Golden State Warriors - kljub odsotnosti Stephena Curryja - premagati Los Angeles Clippers s 124:112. Lendeborg, ki je bil na naboru lige NBA 2026 izbran kot 11., je vpisal največje število točk v svoji še kratki karieri, ob tem pa prispeval še šest podaj in štiri skoke. Bojevniki so zabeležili četrto zmago zaporedoma.

Njegovih 37 točk je največ, kar jih je na eni tekmi dosegel novinec v dresu Warriors, vse odkar je Curry leta 2010 dosegel 42 točk.

Izidi:
Los Angeles Lakers - Toronto Raptors 131:125
(Luka Dončić: 45 točk, 15 skokov, 6 podaj, 5 ukr., 7 izgub. žog, 1 blokada za LA)

Orlando Magic - Boston Celtics 97:108

Indiana Pacers - Brooklyn Nets 90:98

Golden State Warriors - LA Clippers 124:112

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košarka nba

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