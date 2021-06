Brooklyn kljub poškodbi Hardna povedel v polfinalu

James Harden se je že po 43 sekundah uvodne tekme polfinala vzhodne konference prijel zadaj za desno nogo in odšepal z igrišča. Pozneje so iz ekipe sporočili, da se 31-letnik ne bo več vrnil na parket in ga čaka pregled z magnetno resonanco. Harden, ki je to sezono v povprečju dosegal po 24,6 točke, 7,9 skoka in 10,8 podaje, je aprila in maja izpustil 21 tekem zaradi poškodbe. "To je bil hud udarec," je o novi poškodbi Hardna dejal trener mrežic Steve Nash. Zato pa sta se izkazala Kevin Durantin Kyrie Irving. Prvi je k zmagi prispeval 29 točk in deset skokov, drugi pa 25 točk in osem skokov. Joe Harris je dodal 19 točk, Blake Griffin pa 18 točk in 14 skokov. "Skušamo ne biti preveč čustveni na parketu. A izgubiti enega od naših vodilnih mož med prvo potezo tekme je bilo hudo. Takoj smo morali najti rešitve, kako naprej brez njega. Potrebovali smo nekaj minut, da smo se zbrali, ampak mislim, da je naša trenerska ekipa opravila odlično delo," je dejal Durant. Za Milwaukee je prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo dosegel 36 točk. "Moramo popraviti igro v obrambi. Proti takšni ekipi enostavno ne gre drugače," je dejal Antetokounmpo.

V noči na torek se bosta ekipi zopet pomerili v New Yorku. Prva ekipa, ki bo dobila štiri tekme, se bo uvrstila v konferenčni finale.



Izidi, končnica: - vzhodna konferenca, polfinale:

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 115:107

- Brooklyn v zmagah vodi z 1:0;