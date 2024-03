Brunson nerešljiva uganka za bojevnike: Knicksi do pomembne zmage

Za košarkarji v severnoameriški ligi NBA je še en pester večer. Izstopal je 27-letni Američan Jalen Brunson. Dosegel je 34 točk in bil ključni mož zasedbe New York Knicks pod obročema dvorane Chase Centra v San Franciscu, kjer so kratkohlačniki v gosteh dosegli zmago nad Golden State Warriors s 119:112.

Kratkohlačniki so izkoristili slabšo predstavo bojevnikov, ki so bili še pod vtisom sobotne visoke zmage nad Los Angeles Lakers. Člani domačega kolektiva so bili ves čas v zaostanku, potem ko je New York v prvi četrtini povedel z 20–6. Jalen Brunson je izvrstno vlekel igralske niti in vodil zasedbo Knicksov do impresivne zmage, ki jih ohranja trdno na poti v končnico. Brunson je imel na parketu izvrstnega pomočnika, Miles McBride je dosegel rekord kariere pri 29 točkah v svojem komaj šestem nastopu v ligi NBA. "Vedno iščemo načine za zmago," je zatem dejal Brunson. "Ostati pripravljen, ostati samozavesten, samo držati skupaj." Poraz je bil še en udarec za nestalne Warriorse, ki imajo v tej sezoni negativno domače razmerje med zmagami in porazi 17–18. Golden State zaseda 10. mesto v zahodni konferenci, zadnje mesto, ki jih še pelje v dodatne kvalifikacije za popolnitev mest v končnici. Stephen Curry je bil prvi med strelci Golden Stata s 27 točkami.

V Los Angelesu so se Lakersi vrnili po sobotnem porazu proti Warriors s prepričljivo zmago nad Atlanta Hawks s 136:105. D'Angelo Russell je z razdalje za tri točke metal 6-10 in dosegel 27 točk, LeBron James je bil tokrat drugi strelec jezernikov s 25 točkami, Anthony Davis pa jih je dosegel 22. Lakersi so deveti na zahodu z razmerjem 37–32 v zmagah in porazih. Na drugih ponedeljkovih tekmah so se člani Cleveland Cavaliers vrnili s 15 točk zaostanka in iztržili zmago s 108:103 nad Indiana Pacers v Indianapolisu, potem ko je obramba Clevelanda Tyresa Haliburtona omejila na le 14 točk. Cleveland je z zmago izboljšal razmerje zmag in porazov na 43–25 in je ostal na tretjem mestu vzhodne konference za prvouvrščenimi Boston Celtics in drugouvrščenimi Milwaukee Bucks.

Člani vodilnega Bostona so se v domači dvorani znesli nad že odpisanimi Detroit Pistons in slavili s 119:94. Jaylen Brown je bil najboljši strelec Bostona z 31 točkami, medtem ko je Derrick White dosegel prvi trojni dvojček v karieri in končal z 22 točkami, 10 skoki in 10 asistencami. "Običajno nisem tisti, ki bi lovil statistiko," je po zmagi dejal White, ki je tokrat le izkoristil svoj trenutek. V Salt Lake Cityju je Anthony Edwards poskrbel za skok sezone na tekmi, na kateri je Minnesota Timberwolves premagala domačo zasedbo Utah Jazz s 114:104. Edwards, ki je končal z 32 točkami, je "poletel" v tretji četrtini in preskočil dva metra in šest centimetrov visokega Johna Collinsa za spektakularen vrhunec kariere. "To je najboljše zabijanje v moji karieri, ne bom lagal," je dejal Edwards po zmagi, s katero je Minnesota ostala na drugem mestu zahodne konference s 47–21, eno tekmo za vodilno ekipo Oklahoma City Thunder (47–20).

Košarkarji Philadelphia 76ers so brez poškodovanega Joela Embiida ugnali Miami Heat (98:91). Chicago Bulls pa je komaj premagal že odpisani Portland Trail Blazers (110:107). Šesta ekipa zahoda Sacramento Kings je za zmago nad 13. ekipo Memphis Grizzlies potrebovala podaljšek s 121:111. Liga NBA, izidi:

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 103:108

Boston Celtics - Detroit Pistons 119:94

Philadelphia 76ers - Miami Heat 98:91

Chicago Bulls - Portland Trail Blazers 110:107

Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 104:114

Golden State Warriors - New York Knicks 112:119

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 121:111 (podaljšek)

Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks 136:105