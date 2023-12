Brunson zadel devet trojk, dosegel rekord kariere in potopil Phoenix

Kelti doma še brez poraza

Vodilna ekipa vzhodne konference Boston Celtics in trenutno edina ekipa v ligi NBA z razmerjem 19-5 v zmagah in porazih je ostala neporažena doma. Boston je prišel do četrte zmage zapovrstjo, pri tem pa je Keltom s 30 točkami pomagal tudi Jayson Tatum. Boston je s 128:111 premagal Orlando Magic.

Derrick White je dodal 19 točk, Jaylen Brown jih je dosegel 18, Payton Pritchard pa 21 s klopi za Celticse, ki so slavili, čeprav so manjkali Kristaps Porzingis, Al Horford in Luke Kornet.