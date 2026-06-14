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Košarka

Brutalen pretep v Grčiji: spopad dveh ameriških košarkarjev

Pirej, 14. 06. 2026 18.32 pred 29 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Lu.M
Tyrique Jones in Kendrick Nunn

Na peti finalni tekmi grške košarkarske lige je pred domačimi navijači slavil Olympiakos, ki je z 89:85 nadigral Panathinaikos. Poleg velike zmage nad večnim tekmecem pa je v javnosti odmeval tudi vročekrven pretep, v katerega sta bila po tekmi vpletena Tyrique Jones in Kendrick Nunn. Ameriška košarkarja sta se krvoločno spopadla pred slačilnicami.

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Kamen spotike je bil prekršek Kendricka Nunna nad bolgarskim igralcem Olympiakosa Sašo Vezenkovom. Američan je nasprotniku zelo agresivno očital simulacijo, hitro pa je vskočil tudi Tyrique Jones, ki se je jasno postavil na stran svojega soigralca. Oba Američana sta si v lase skočila že na parketu, zaradi česar sta si prislužila predčasno prho, do katere pa ni prišlo tako hitro.

Po odhodu z igrišča sta se srečala v hodniku pred slačilnicama, kjer sta nadaljevala svoj verbalni dvoboj, ki pa je hitro dobil zelo fizično dimenzijo. Prvi je udaril Jones, ki se je prebil do Nunna in začel brutalen pretep. Glede na to, da gre za dva visokorasla in fizično nadarjena igralca, si lahko predstavljamo, da ju je bilo težko pomiriti in oddaljiti enega od drugega. Ko so slišali za incident, naj bi se soigralci Nunna skušali prebiti do nasprotne slačilnice, a jim je na poti stala oborožena policija, ki je preprečila eskalacijo.

"Jones je udaril mojega igralca. Kaj se dogaja? Ali je to slika grške košarke? Res ne vem, kaj mu je šlo po glavi," je pretep pospremil strateg Panathinaikosa Ergin Ataman. Jonesu se obeta izredno visoka kazen za nesprejemljivo obnašanje.

Posnetek varnostne kamere:

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košarka grčija pretep tyrique jones kendrick nunn

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KOMENTARJI4

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daiči
14. 06. 2026 19.04
mar b jh pustil pa nj se potovceta, skode nebi blo
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+1
1 0
MaGumbeNaBundi
14. 06. 2026 18.58
Jones je že pri Partizanu kazal znake "debilnosti"
Odgovori
0 0
Mali medo
14. 06. 2026 18.48
Naj mi kdo razloži kaj je tu brutalnega.
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+2
3 1
Letnik 1964
14. 06. 2026 19.07
dva opičjaka sta se mal zravsala ..ha ha brutalno ...
Odgovori
0 0
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