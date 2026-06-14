Brutalen pretep v Grčiji: spopad dveh ameriških košarkarjev

Kamen spotike je bil prekršek Kendricka Nunna nad bolgarskim igralcem Olympiakosa Sašo Vezenkovom. Američan je nasprotniku zelo agresivno očital simulacijo, hitro pa je vskočil tudi Tyrique Jones, ki se je jasno postavil na stran svojega soigralca. Oba Američana sta si v lase skočila že na parketu, zaradi česar sta si prislužila predčasno prho, do katere pa ni prišlo tako hitro.

Po odhodu z igrišča sta se srečala v hodniku pred slačilnicama, kjer sta nadaljevala svoj verbalni dvoboj, ki pa je hitro dobil zelo fizično dimenzijo. Prvi je udaril Jones, ki se je prebil do Nunna in začel brutalen pretep. Glede na to, da gre za dva visokorasla in fizično nadarjena igralca, si lahko predstavljamo, da ju je bilo težko pomiriti in oddaljiti enega od drugega. Ko so slišali za incident, naj bi se soigralci Nunna skušali prebiti do nasprotne slačilnice, a jim je na poti stala oborožena policija, ki je preprečila eskalacijo.

"Jones je udaril mojega igralca. Kaj se dogaja? Ali je to slika grške košarke? Res ne vem, kaj mu je šlo po glavi," je pretep pospremil strateg Panathinaikosa Ergin Ataman. Jonesu se obeta izredno visoka kazen za nesprejemljivo obnašanje.