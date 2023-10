Brutalni Dončić z 49 točkami prinesel Dallasu novo (tesno) zmago

Košarkarji Dallasa so še drugič na uvodu sezone prišli do zmage na sila podoben način. Po tem, ko so se večji del domačega obračuna izmenjevali v vodstvu z zasedbo Brooklyn Nets, je slovenski košarkarski čarovnik Luka Dončić z metom iz nemogočega položaja 26 sekund pred koncem tekme svojemu moštvu prinesel še drugo zmago (125:120). 24-letni Ljubljančan je 49 točkam dodal še 10 skokov in sedem podaj.

Liga NBA, izid:

Dallas Mavericks - Brooklyn Nets 125:120 (26:25, 31:34, 31:30, 37:31)

(Luka Dončić: 36 minut - 49 točk, 10 skokov, 7 podaj; 16/25 iz igre, 9/14 za tri, prosti meti 8/10).