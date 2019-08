Bryant zbodel O'Neala, ta odgovarja: 12 prstanov bi imel, če bi več podajal

Bryant (levo) in O'Neal, ko je slednji že nosil dres Phoenix Sunsov.

Bryant bo kot ambasador SP v košarki sodeloval na otvoritveni slovesnosti, na Kanalu A in VOYO s prenosi začnemo v soboto, 31. avgusta, ko si boste lahko ob 9.20 ogledali dvoboj Angole in Srbije, popoldne (ob 14.20) pa še prvo tekmo španske izbrane vrste proti Tuniziji.

Čeprav sta z leti zgladila večino nesoglasij, je še vedno zanimivo, ko Kobe Bryantin Shaquille O'Neal spregovorita o "tistih" letih pri Los Angeles Lakersih. Eden najbolj ubijalskih tandemov tega tisočletja, ki je v mesto angelov pomagal prinesti tri zaporedne naslove v ligi NBA, je deloval praktično le na igrišču, izven njega sta bila Bryant in O'Neal praviloma na nasprotnih bregovih.

Bryant, ki je ambasador letošnjega svetovnega prvenstva v košarki (s prenosi na Kanalu Ain VOYO se mundial začne v soboto, 31. avgusta), je pred prihodom na Kitajsko gostoval na konvenciji PHP Agency v Las Vegasu, kjer je v pogovoru s Patrickom Betom-Davidom povedal marsikaj zanimivega, predvsem o O'Nealu in njegove nezavzetosti na treningih.

Sila, kakršne še nisem videl

"Če bi bil O'Neal z mojo delovno vnemo najboljši vseh časov? Gotovo! Prvi sem, ki vam bo to priznal, gotovo!"je pred zbranim občinstvom dejal Bryant. "Ta tip je bil sila, kakršne še nisem videl. Bilo je noro. Tip takšne velikosti ... Po navadi so tako veliki tipi sramežljivi in si ne želijo biti visoki, biti veliki ... Temu 'frajerju' pa je bilo vseeno, bil je zloben, umazan, tekmovalen, maščevalen. Želel bi si, da bi bil več v telovadnici, jaz bi imel tako jeb**ih 12 prstanov,"je z nasmeškom dodal Bryant.

"Da bi se zaradi teh mojih izjav spet sprla? Poglejte, vseeno mi je, s Shaqom redno govoriva in pravim mu: 'Frajer, če bi bila tvoja lena rit v formi ...' To mu govorim ves čas."

O'Neal: Imel bi 12 prstanov, če bi več podajal

Toda O'Neal besed nekdanjega soigralca ni sprejel s prevelikim navdušenjem. Upokojeni center, zdaj ena najbolj prepoznavnih televizijskih osebnosti v ZDA, mu je prek Instagrama zabrusil: "Imel bi 12 prstanov, če bi več podajal, še posebej v finalu proti (Detroit, op. a.) Pistonsom. Ljudje ti ne postavijo kipov, če ne delaš trdo."

Bryant sicer dve leti po upokojitvi še čaka na to, da mu bodo poleg dvorane Staples Center postavili kip. O'Nealu so se pri Lakersih na ta način že poklonili, medtem ko naj bi Bryantov kip postavili šele čez dve leti. Lastnica kluba Jeanie Marie Busje lani povedala, da bodo v klubu počakali, da bodo Bryanta sprejeli v Hišo slavnih, ta pa svoja vrata upokojenim košarkarjem odpre šele pet let po njihovi upokojitvi. Bryant je bil sicer slavnostni govornik ob odkritju O'Nealovega kipa marca 2017.

O'Neal je po slovesu od Los Angelesa našel srečo (med drugim) pri Miami Heatih, kjer je ob Dwyanu Waduosvojil zadnji šampionski prstan. Bryantu se je godilo še bolje, saj je z Jezerniki še dvakrat stopil na prestol NBA (2009, 2010).

Ko je vijoličasto-zlati stroj z Bryantom in O'Nealom na čelu deloval, je bil neustavljiv za nasprotne obrambe: