Bryant že med tekmo 'zmotil' Dončića, ki je razkril: Govoril je slovensko

"Govoril je slovensko. Mislil sem si: 'Kdo govori v mojem jeziku?' Potem sem videl Kobeja in res sem bil presenečen,"je zbranim medijem po tekmi povedal Dončić. Bryant je do upokojitve večkrat "zablestel" s kletvicami v srbohrvaškem jeziku , očitno pa ga je nekaj slovenskih besed naučil dolgoletni mariborski soigralec Saša Vujačić .

Kobe Bryant je z roba igrišča spremljal zmago "svojih" Los Angeles Lakersov na obračunu z Dallas Mavericksi in Lukom Dončićem , ki je bil v dvorani Staples Center vsaj pod takšnim drobnogledom kot domača zvezdnika LeBron James in Anthony Davis . Kakšno spoštovanje velikanov lige NBA uživa Dončić, je bilo očitno že sredi tretje četrtine, ko mu je Bryant, ambasador letošnjega svetovnega prvenstva v košarki, ponudil roko, Ljubljančan pa je z nasmeškom segel vanjo.

James: Vemo, kakšno sezono ima Luka, a uspešni so tudi zaradi klopi

"Luka ustvari toliko pritiska na obrambi s svojim zadevanjem metov in sposobnostjo ustvarjanja igre, gre skozi razpoke tvoje obrambe in izvaja akcije. Poskusili smo otežiti večer njemu, a tudi ostalim fantom,"je po dvoboju dejal slavljenec James, sicer Dončićev vzornik, ki mu 20-letni slovenski reprezentant tokrat ni uspel pokvariti 35. rojstnega dneva. Tega je James, ki rojstni dan sicer praznuje v ponedeljek, proslavil tudi z novim mejnikom, 9.009 podajami v karieri, magično mejo 9.000 je uspel preseči šele kot deveti košarkar v zgodovini lige NBA.

"Vemo, kakšno sezono ima Luka, a uspešni so tudi zaradi njihove klopi. Njihova klop jih res močno dvigne. Ko gresta iz igre Luka in KP (Kristaps Porzingis, op. a.), se njihova klop vedno izkaže, zato smo se osredotočili na tiste fante in izvršili naš obrambni načrt,"je še dodal James.

"Podaje? To so mi vcepili že takrat, ko sem prvič prijel košarkarsko žogo. Trener Frank Walker je vedno govoril o tem, da je to najboljši del košarke, da lahko vidiš, kako se žoga premika z ene strani na drugo, da s tem zvabiš nasprotnike in soigralcem omogočiš odprte mete. Kot majhen fant sem bil malce boljši od nekaterih soigralcev, on pa mi je rekel, da je nagrada veliko večja, ko nekaterim soigralcem, ki ne znajo dobro voditi žoge ali sami ne morejo zadeti, ponudiš odprte mete. To so mi vcepili, ko sem imel devet let, ko sem prvič začel igrati košarko. Prvo leto smo osvojili naslov, osvojili smo ga drugo leto. Začel sem zmagovati, zmagovati in zmagovati, to je ostalo vcepljeno in vedel sem, da je to pravi način igre. To je vse od takrat del moje igre."

Vsem zbranim v Staples Centru je ob padcu Dončića v zaključku prvega polčasa zastal dih, da pa je z njim vse v najlepšem redu, sta preverila tudi James in Davis: