Bryantov dres na dražbo

Omenjena artikla Kobeja Bryanta, ki je prejšnji mesec umrl v helikopterski nesreči skupaj s hčerko Gianno in še sedmimi drugimi, bosta le dva izmed več kot 300 športnih artiklov na dražbi.

Bryant je bil petkratni prvak lige NBA z Los Angeles Lakersi in 18-kratni udeleženec tekme zvezd. Upokojil se je leta 2016, leta 2017 pa so 'jezerniki' upokojili tudi številki 8 in 24, ki ju je nosil.