Brynton Lemar: Smo v odličnem ritmu in želimo iti do konca

V 11. krogu evropskega pokala je na gostovanju v Benetkah, sicer še drugič v tem tekmovanju, z 80:75 padla tamkajšnja Umana Reyer, ki ni našla odgovora na odlično igro Ljubljančanov.

Cedevita Olimpija se je predstavila v luči resne evropske ekipe, ki natanko ve, kako priti do (pomembne) zmage. Ta je pomembna v prvi vrsti zaradi dejstva, da Umana Reyer kot ena izmed neposrednih tekmic varovancev Zvezdana Mitrovića v boju za uvrstitev v končnico tekmovanja zdaj zaostaja za dve zmagi in bi v primeru, da bi bili moštvi po koncu rednega dela izenačeni po številu zmag, beneška zasedba zaostala za zmaji. Obenem pa so kapetan Jaka Blažič in druščina zaradi odličnih predstav v zadnjem času, ko so kot rečeno nanizali šest zmag zapovrstjo, občutno pridobili na samozavesti in se prepričali, da se lahko ob ustreznem pristopu celotnega moštva enakovredno kosajo s komer koli.