Bucksi doma deklasirali Indiano, Nurkić sprovociral Westbrooka

Košarkarji Milwaukeeja še naprej potrjujejo dobro formo in na domačem parketu ostajajo pri vsega petih porazih. Za zdaj so v odličnem položaju, da si v končnici zagotovijo prednost domačega terena vse do velikega finala, saj ostajajo trdno na prvem mestu. Z zmago so Bucksi prekinili serijo dveh zaporednih porazov, oba sta prišla v gosteh, presenetljiv je bil predvsem zadnji v Phoenixu.

Prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo si je prislužil tehnično napako v tretji četrtini, nato pa je Milwaukee zaigral bistveno bolje in odgovoril z delnim izidom 13 : 0. "Včasih stvari ne potekajo tako, kot si si jih zamislil, kar te preprosto frustrira," je razlagal po tekmi. "Včasih to daš ven na sodnike, včasih se jeziš nase. Tokrat sem se spravil na sodnike in dobil tehnično. Zagotovo sem si jo zaslužil," je dejal 'Greek Freak'. "Toda mislim, da je moja ekipa opravila odlično delo, igrali smo z energijo, dobro skakali in imeli odgovore v napadu," je še dodal košarkar Milwaukeeja.

51 točk Lillarda premalo

Košarkarji Oklahome so v gosteh premagali zasedbo Portlanda (129 : 121), pri kateri je blestel Damian Lillard z 51 točkami. Temu je dodal še devet podaj in pet skokov. Pri zmagovalcih je Russell Westbrook vknjižil 37 točk, Paul George pa jih je dodal 32. Tekmo so zaznamovale vroče strasti na obeh straneh. Glavni akter je bil Jusuf Nurkić, ki je sprovociral tako Georga kot Westbrooka, a na koncu je zaradi dveh tehničnih napak sam moral zapustiti parket. 24-letni igralec iz Tuzle z 211 centimetri je bil ob koncu rednega dela izključen zaradi dveh tehničnih napak. Prvo je dobil zaradi prerivanja in spotikanja z Westbrookom v tretji četrtini, drugo pa zaradi "čelne", ki jo je spustil Georgu štiri sekund pred koncem.