Bucksi Giannisa poskušajo pomiriti s prihodom še enega njegovega brata

Giannisu Antetokounmpu se pogodba z njegovim trenutnim moštvom v ligi NBA Milwaukee Bucks izteče čez tri sezone, enostransko pa jo lahko prekine že čez dve leti. Strah Milwaukeeja, da bo izgubil svojega super zvezdnika, je več kot utemeljen. Prvaki lige iz leta 2021 so se posledično odločili podpisati pogodbo s še enim od njegovih štirih bratov.

Po Thanasisu Antetokounmpu je prišel čas tudi za Alexa Antetokounmpa. Bolj cinični navijači Bucksov bi lahko rekli, da je ne samo glavni, ampak pravzaprav edini razlog zakaj brata zastopata NBA moštvo Milwauke Bucks njune sorodstvene vezi z bolj slavnim in uspešnim Giannisom Antetokounmpom. Če je Thanasis v štirih sezonah v dresu NBA moštva iz Wisconsona nastopil na 185 tekmah in v povprečju dosegal 2,7 točke, 1,8 skoka in 0,6 podaje, je Alex v dveh sezonah v NBA razvojni ligi zaigral na 69 tekmah ter na parketu v povprečju preživel 17 minut. V tem času je v povprečju dosegal 3,5 točke in 0,3 podaje. To statistiko je vsekakor polepšala lanska sezona, ki jo je preživel v "partnerskem" klubu Bucksov, ki se imenuje Wisconsin Herd.

icon-expand Giannis, Alex, Kostas in Thanasis Antetokounmpo so se skupaj udeležili nedavne premiere filma, ki je prikazal vzpon dvakratnega MVP-ja do naslova prvaka lige NBA FOTO: AP

Njegove predstave so vodilne može v organizaciji Bucksov očitno prepričale dovolj, da so z Alexom podpisali enoletno pogodbo, ki pa ni v celoti zagotovljena, kar pomeni, da bi se klub v kateremkoli trenutku lahko odločil pogodbo predčasno prekiniti. Za to potezo se zagotovo ne bodo odločili dokler z Giannisom ne bodo podaljšali pogodbe, saj je sreča prvega zvezdnika prioriteta številka ena pri praktično vseh moštvih v ligi NBA. Izjava Giannisa, ki se je v New York Timesu pojavila pred dobrim tednom, je verjetno bila ključna pri podpisu pogodbe z Alexom. "Ne bi bil najboljša verzija samega sebe, če ne bi vedel, da vsi razmišljamo enako. Vsi se moramo boriti za naslov in vsi moramo žrtvovati naš čas z našimi družinami. Če tega ne bom začutil, ne bom podpisal nove pogodbe," je v poglobljenem pogovoru dejal priljubljeni Giannis.