Budenholzer (bo) novi trener Phoenix Sunsov

Mike Budenholzer bo na klopi Sonc zamenjal Franka Vogla, ki je službo izgubil v četrtek, in sicer po eni sezoni na klopi Phoenixa. Po poročanju ESPN in The Athletica bo Budenholzer sklenil petletno pogodbo, vredno več kot 50 milijonov dolarjev (46 milijonov evrov). Domačin v Arizoni, prihaja namreč iz mesteca Holbrook, je bil leta 2021 trener Milwaukee Bucksov in je takrat v finalu lige NBA po zaostanku z 0:2 premagal prav Phoenix.

Phoenix sicer še nikoli ni osvojil naslova prvaka, trikrat v 56 sezonah se je prebil do finala. To bo zdaj skušal popraviti Budenholzer, ki bo pod okrilje vzel trio zvezdnikov Kevina Duranta, Devina Bookerja in Bradleyja Beala. A pod Voglom se ti še niso tako dobro ujeli, redni del sezone so končali z izkupičkom 49 zmag in 33 porazov, nato pa so v prvem krogu končnice hitro izpadli proti Minnesoti.

Budenholzer je bil sicer odpuščen pri Milwaukeeju po petih sezonah leta 2023 in v lanski sezoni ni vodil nobenega moštva. Pred tem je vodil tudi Atlanta Hawkse med letoma 2013 in 2018, v desetih sezonah pa je nabral 484 zmag in 317 porazov.