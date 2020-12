Budućnost in Bologna v Stožicah, zmaji čakajo še na tretjega tekmeca

Cedevita Olimpija je bila vse do zadnjega kola rednega dela Evropskega pokala v igri za mesto na samem vrhu lestvice skupine D. Zmaji so na desetih tekmah zabeležili kar sedem zmag, Gran Canaria pa je zbrala zmago več. Obenem je treba izpostaviti, da je imela prav Cedevita Olimpija najboljšo razliko med doseženimi in prejetimi točkami v skupini D (101), to pa je kar 35 točk več od Špancev. Ljubljanski košarkarji bodo, kot piše na uradni klubski spletni strani, tekmovanje nadaljevali v skupini G, v kateri sta si svoje mesto že zagotovili ekipi Virtus Segafredo Bologne ter Budućnosti VOLI. Za zadnje mesto v tej skupini se še naprej borita Bourg en Bresse ter UNICS Kazan.