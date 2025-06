Žakelj po velikem uspehu: Izločili smo evroligaško ekipo, nismo še končali

Budućnost je na tretji, odločilni tekmi polfinala lige ABA presenetila Crveno zvezdo in si z zmago v zadnji sekundi priigrala mesto v finalu. Slovenec na klopi črnogorske zasedbe Andrej Žakelj je ob napredovanju izpostavil karakter ekipe in trdo delo v obrambi, ki je moštvu iz Podgorice prineslo finalno snidenje še z drugim beograjskim velikanom, Partizanom.

Budućnost je na prvi polfinalni tekmi odčitala lekcijo Crveni zvezdi in si z visoko zmago (104:70) priigrala prednost. Beograjčani so v domači dvorani vrnili udarec (100:81), zato je sledila tretja, odločilna tekma. Črnogorci so v izdihljajih tekme, po pravi srhljivki strli odpor Srbov. 12 sekund pred koncem je najnevarnejše orožje čete pod vodstvom Slovenca Andreja Žaklja, McKinley Wright, zadel le enega od dveh prostih metov za vodstvo domačih s 78:76. Po gostujoči minuti odmora je sedem sekund pred koncem po lepi akciji izenačil Ognjen Dobrić in vse je kazalo, da bo o zmagovalcu odločal podaljšek.

Izjemna trojka Wrighta

Toda zadnja beseda je pripadla junaku domačih Wrightu, ki je tik pred zadnjim zvokom sirene zadel izjemno trojko za končno zmago z 81:78 in napredovanje moštva iz Podgorice v finale regionalnega tekmovanja.

"Tudi če bi se tekma drugače končala, bi bil ponosen na svoje fante, ki so odlično oddelali sezono. Imajo pravi karakter. Imeli smo težave s poškodbami, igralci so igrali v bolečinah, a nismo iskali izgovorov. Na koncu se vse poplača. To je uspeh na podlagi našega odnosa, energije in kemije, ki jo imamo skozi celotno sezono," je po dramatični zmagi svojo ekipo pohvalil Žakelj.

McKinley Wright FOTO: Filip Roganovic - Budućnost VOLI icon-expand

Znova je blestel Wright, ki se je na koncu ustavil pri 28 točkah. Toda slovenski strateg poudarja, da je za uspeh zaslužna celotna ekipa: "Trdo delo in ekipna igra. Vrhunska partija Wrighta, ampak na koncu zmaguje ekipa. Vsak pristavi svoj delež, tako je bilo tudi tokrat. Pokazali smo svoj karakter in zmagali evroligaško ekipo."

Obramba ključ do uspeha

Košarkarji iz Podgorice niso imeli posebej dober dan v napadu. Zadeli so osem od 26 metih za tri točke, kar je pod njihovim povprečjem, toda to so uspeli nadoknaditi z borbeno predstavo v obrambi. "Odigrali smo vrhunsko obrambo, iz katere vse izhaja. Ko nimaš napada, obramba nadoknadi," dodaja trener Žakelj.

Andrej Žakelj FOTO: Filip Roganovic - Budućnost VOLI icon-expand

Po Crveni zvezdi jih čaka še Partizan

Budućnost se bo v finalu pomerila s Partizanom, ki je na tretji tekmi zanesljivo odpravil Dubaj. Prva tekma bo na sporedu že v četrtek (prenos na VOYO). "Posledice polfinala z Zvezdo bodo še prišle za nami. Videti moramo, kaj je z Wrightom, saj je imel nekaj težav. Ampak gremo naprej, ni časa za dobro pripravo. Moramo se spočiti in še enkrat pokazati karakter. Nismo še končali," poudarja Slovenec na klopi Budućnosti.

Morača je vselej veljala za težko osvoljivo dvorano. FOTO: Filip Roganovic - Budućnost VOLI icon-expand

Slednji bo na prvi tekmi računal tudi na peklensko vzdušje v Morači, ki je bila zaradi kazni na tretji tekmi s Crveno zvezdo precej prazna, a vseeno zelo glasna. "Vzdušje je bilo neverjetno. Komaj sem vodil minute odmora. Res je bilo glasno za tako malo ljudi. V četrtek pričakujem polno dvorano, Morača se bo tresla," pravi Žakelj.

Zvezda po 11 letih brez finala

Precej bolj redkobeseden je bil trener Crvene zvezde Ioannis Sfairopoulos, potem ko so rdeče-beli prvič po letu 2014 ostali brez finala. "Zahtevna tekma, obe ekipi sta se zelo borili. Kot ste videli so odločale malenkosti. To je za nas vsekakor slab razplet. Naslov regionalne lige je bile eden izmed naših glavnih ciljev. Nismo zadovoljni," je dejal vidno razočarani Grk na klopi beograjskega ponosa.

Ioannis Sfairopoulos FOTO: Filip Roganovic - Budućnost VOLI icon-expand