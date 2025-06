Budućnost in Partizan začenjata boj za regionalno lovoriko

Tudi obe dozdajšnji srečanji v ligaškem delu tekmovanja sta pripadli Budućnosti, kar dovolj zgovorno priča o kakovosti zasedbe, ki jo že lep čas s trenerske klopi odlično vodi slovenski strokovnjak Andrej Žakelj.

Ta je vzpostavil odlično vzdušje znotraj moštva, ki diha kot eno. Čeprav so se v večjem delu sezone mučili z igrami v Evropskem pokalu po sistemu toplo-hladno, so v drugi polovici tekmovalnega obdobja 2024/25 le uspeli povezati niti igre in se po rednem delu tekmovanja v ligi ABA zasidrati na samem vrhu. Po tem, ko so Podgoričani na prvi stopnički play-offa izločili košarkarje Mege, so v polfinalu s skupnim izidom 2:1 povsem zasluženo vzeli skalp še evroligaške Crvene zvezde.