Budućnost misli zelo resno, ko gre za preboj v Evroligo

Košarkarji Cedevite Olimpije so sezono v ligi ABA končali v četrtfinalu. Na odločilni tretji tekmi serije proti Dubaju so v Združenih arabskih emiratih izgubili in zaključili z regionalno sezono. Dubaj se bo v polfinalu meril z beograjskim Partizanom, drugi par pa je Budućnost - Crvena zvezda. Črnogorci so bili v četrtfinalu z 2:0 boljši od Mege, Beograjčani pa so v dveh tekmah odpravili Igokejo. Prenos prve tekme v Podgorici na VOYO.