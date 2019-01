Budućnost na kolena spravila tudi madridski Real

Za Črnogorce je to šele peta zmaga v Evroligi, med njihovimi "žrtvami" pa so trije klubi, ki imajo skupaj kar devetnajst naslovov evropskega prvaka. Real je lani pod taktirko Luke Dončića osvojil deseti pokal, CSKA Moskva jih ima sedem, FC Barcelona pa dva. Poleg teh je Budućnost premagala še Baskonio iz Vitorie ter v prejšnjem krogu Darušafako.

Real Madrid je prikazal najslabšo predstavo v tej sezoni. Za 27 točk je zaostal za svojim povprečjem doseženih točk in zasluženo doživel četrti poraz. Pred tem je pokleknil le pred CSKA Moskvo, Olympiacosom in Fenerbahčejem.

Pri Budućnosti so bili strelci precej enakomerno razporejeni, Norris Cole jih je prispeval 14, Coty Clark pa je dosesgel dvojnega dvojčka, 12 točk in 12 skokov. Pri Realu je le ne košarkar dosegel mejo desetih točk, Sergio Lull jih je dosegl 10, vsi ostali pa manj. Slab strelski večer za galaktike, sivemu povprečju nista ušla nitiAnthony Randolph, ki je igral dobrih dvanajst minut in zbral štiri skoke in tri točke, Klemen Prepelič pa je v sedmih minutah dosegel dve točki.