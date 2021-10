Budučnost v izdihljajih tekme premagala Cedevito Olimpijo

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli tretji poraz v nizu v ligi Aba in drugega zapored pred domačo publiko. V Stožicah so ob slabem strelskem večeru in nezbrano odigrani končnici razočarali približno 3000 gledalcev. Ljubljančani se počasi oddaljujejo od vrha lestvice in se morajo čim prej vrniti v zmagovalno serijo, če želijo konkurirati vodilnim ekipam v tekmovanju. Pred njimi je v naslednjem krogu gostovanje pri Igokei, nato pa sledijo na papirju lažji tekmeci, kot so Split, Mornar, Mega in Zadar.