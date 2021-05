Budućnost že v finalu, Crvena zvezda zapravila zaključno žogo

Košarkarji črnogorske Budućnosti so prvi finalisti lige Aba, potem ko so v Baru premagali tamkajšnji Mornar z 92:81 in slavili s skupnim izidom 2:0 v zmagah. Crvena zvezda je v Bosni in Hercegovini zapravila priložnost za uvrstitev v finale, potem ko je Igokea zanesljivo slavila z 81:68 in poravnala izid v zmagah na 1:1. Tretja tekma bo v torek.

icon-expand Košarkarji Budućnosti slavijo po odločilni drugi zmagi nad Mornarjem v polfinalu lige Aba. FOTO: Mornar (Media Pro) V dvorani Topolica v Baru sta obe moštvi postregli z učinkovito predstavo v prvem polčasu, ki ga je Budućnost dobila z 52:50. V tretji četrtini pa so gosti stopili na plin in jo končali z 12 točkami razlike. V nadaljevanju so le še nadzorovali položaj na parketu in zanesljivo slavili. Pri zmagovalcih je bil najbolj razpoložen Justin Cobbs z 21 točkami, 17 jih je dodal Amadeo Della Valle, 14 pa Willie Reed. Pri domačih ni bilo izrazitega strelca, Derek Ryan Needhamje dosegel 13 točk. Budućnost se bo v finalu borila za drugi naslov v regionalni ligi, potem ko je bila najboljša v sezoni 2017/18. Medtem ko je drugouvrščena ekipa ligaškega dela napredovala v finale, bo moral prvi nosilec končnice, Crvena zvezda, odigrati še tretjo tekmo v torek proti Igokei. Bosanski predstavnik je bil ves dvoboj v svoji dvorani v Laktaših boljši tekmec, vodil je tudi za 20 točk na koncu pa slavil z 81:68. Pri domačih sta se najbolj izkazala Anthony Clemmons z 18 in Edin Atićs 17 točkami. Pri Beograjčanih je 17 točk dosegel Ognjen Dobrić. Finale se bo začel 15. maja, tako da bo nov prvak lige Aba znan najkasneje 27. maja. icon-expand Liga Aba, polfinale, 2. tekmi: Igokea ‒ Crvena zvezda mts 81:68 /1:1/ Mornar ‒ *Budućnost VOLI 81:92 /0:2/ * - napredoval v finale

// - izid v zmagah