Budučnost v pregovorno vroči Morači ugnala Barcelono

Košarkarji v Evroligi so začeli 11. krog tekmovanja. V dvoboju slovenskih košarkarjev v Podgorici je bil uspešnejši Alen Omić, ki je z Budučnostjo premagal Barcelono Jake Blažiča s 67:64. Ekipa iz Podgorice je prišla do tretje zmage v sezoni v odlični končnici, ko je zaostanek 54:59 nekaj minut pred koncem z delnim izidom 10:0 spremenila v 64:59. Tega zaostanka Barceloni ni več uspelo izničiti kljub pritisku ob koncu in znižanju na 64:65. Pri zmagovalcih je Omić igral 16 minut, dosegel je šest točk in štiri skoke, pri poraženi Barceloni pa je Blažič na parketu dvorane Morača prebil slabi dve minuti, v statistiko pa se ni vpisal.

Izidi, Evroliga, 11. krog:

Budučnost Podgorica - Barcelona67:64 (14:15, 17:18, 15:13, 21:18)

Alen Omić šest točk in pet skokov v šestnajstih minutah za Budučnost; Jaka Blažič brez koša v dveh minutah za Barcelono.



Darušafaka Istanbul - Maccabi Tel Aviv 71:73 (17:17, 25:19, 20:15, 9:22)



Žalgiris Kaunas - Olympiacos Pirej 83:75 (19:29, 21:19, 20:11, 23:16)

Bayern München - Himki Moskva



Armani Olimpia Milano - Gran Canaria