Košarka

Bivši Dončićev soigralec, ki si je z NBA denarjem kupil otok

New York , 21. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Zgodb uspešnih športnikov, ki so prigarane milijone porabili z razsipnim življenjem, je ogromno, še posebej v ZDA. So pa tudi takšni, ki so zasluženi denar uspeli pravilno vložiti in sedaj v športnem pokoju uživajo sadove nekdanjega dela. Mednje sodi dolgoletni NBA košarkar Reggie Bullock, ki je bil med letoma 2021 in 2023 soigralec Luke Dončića pri Dallasu.

Reggie Bullock je v 11 sezonah, ki jih je preživel v ligi NBA, zaslužil okoli 48 milijonov evrov. Dovolj, da si je privoščil nakup zasebnega otoka na Belizeju, ki ga je sprva videl kot priložnost za svojo vikend rezidenco, sedaj pa na njem gradi turistični resort. 

Leta 2022, ko si je garderobo v Dallasu še delil z Luko Dončićem, je otok kupil za slaba dva milijona evrov. Sedaj naj bi bil ta vreden vsaj petkrat toliko. Še veliko več bo, ko bo Bullock dokončal vsa gradbena dela. 

Svoji ogromni vili, baru, košarkarskemu igrišču in fitnesu na prostem želi dodati pet turističnih hišic, v katerih bo prostora za po dva gosta. Otok v obliki srca bo za turiste premierno odprt prihodnji mesec. 

V posnetku, objavljenem na YouTubu, je Bullock razkril, da ga je za nakup motiviral Dennis Smith Jr., še en nekdanji košarkar Dallasa. "Prišel sem, da si ustvarim vikend za oddih. Potem sem se odločil, da bom otok spremenil v resort in skušal ljudem nekaj vrniti v obliki gostoljubnosti," je pojasnil Bullock. 

Reggie Bullock in Luka Dončić sta skupaj igrala dve sezoni.
Reggie Bullock in Luka Dončić sta skupaj igrala dve sezoni. FOTO: Profimedia

'Denver zaradi Jokića favorit za naslov'

Košarkar, ki je na 556 tekmah rednega dela lige NBA v povprečju dosegal 7,3 točke, kruh pa si je služil predvsem z odličnim metom za tri točke, dogajanje v najmočnejši košarkarski ligi tudi po koncu kariere podrobno spremlja. 

Največ možnosti za naslov prvaka v aktualni sezoni pripisuje Denverju, predvsem zaradi njihovega prvega zvezdnika Nikole Jokića. "Všeč mi je njegov stil, ker je sposoben v svojo igro vključiti soigralce bolj kot kdarkoli drugi," je pojasnil. Dodal je, da mu je bilo od vseh nasprotnikov najtežje braniti Kevina Duranta, ker si je vedno uspel ustvariti prostor za met.

