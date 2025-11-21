Bivši Dončićev soigralec, ki si je z NBA denarjem kupil otok

Reggie Bullock je v 11 sezonah, ki jih je preživel v ligi NBA, zaslužil okoli 48 milijonov evrov. Dovolj, da si je privoščil nakup zasebnega otoka na Belizeju, ki ga je sprva videl kot priložnost za svojo vikend rezidenco, sedaj pa na njem gradi turistični resort.

Leta 2022, ko si je garderobo v Dallasu še delil z Luko Dončićem, je otok kupil za slaba dva milijona evrov. Sedaj naj bi bil ta vreden vsaj petkrat toliko. Še veliko več bo, ko bo Bullock dokončal vsa gradbena dela.

Svoji ogromni vili, baru, košarkarskemu igrišču in fitnesu na prostem želi dodati pet turističnih hišic, v katerih bo prostora za po dva gosta. Otok v obliki srca bo za turiste premierno odprt prihodnji mesec.