Butler: Dončić? Rajši imam našega slovenskega fanta

Ob menjavi strani so imeli gostje s Floride 23 točk naskoka in šele takrat se je začel lov Dallasa. Ta je bil uspešen in gostitelji so prvič povedli štiri minute pred koncem. Ko je zadel še Kristaps Porzingis (103:107), je vse kazalo, da bosta točki ostali doma, a sledila je prava drama inJimmy Butler je Miamiju priboril podaljšek. Tudi v podaljšku je bil eden od junakov prav Butler. Gostitelji so vodili s 118:114, po uspešnem mini preobratu pa je Butler pet sekund pred koncem zadel prosta meta za 121:118. Butler je tekmo končal s 27 točkami, štirimi skoki in sedmimi podajami.