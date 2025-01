V Franciji konec izjemnega niza zmajev

Zmaji so po vrnitvi Zvezdana Mitrovića po zdravstvenih težavah ujeli pravo formo.

Ljubljančani bodo naslednji teden gostili Valencio, ki že ima zagotovljeno prvo mesto v skupini, 5. februarja pa jih čaka gostovanje v Hamburgu, ki nima več možnosti za uvrstitev v izločilne boje.

Za Cedevito Olimpijo je bil to prvi poraz v 2025 oziroma v sedmih nastopih in šele tretji od sredine novembra ali na zadnjih 18 tekmah v vseh tekmovanjih. V evropskem pokalu ima izkupiček 10-6. Najboljša strelca sta bila Devin Robinson in DJ Stewart.