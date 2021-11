Olimpija v tretjem krogu prvič okusila grenkobo poraza

Ljubljančani so na drugo gostovanje v novi sezoni evropskega pokala prišli z mislijo o podaljšanju niza zmag, vendar so se morali v drugem polčasu sprijazniti s slabim strelskim večerom in nezbranostjo v obrambi. Turki so že v prvem polčasu dosegli 47 točk, a tedaj je Cedevita Olimpija še držala priključek. Spodletelo ji je ob zaključku tretjega dela in na začetku zadnjega. Bursaspor je v 29. minuti povedel s 66:56, na začetku zadnjih desetih minutah pa je imel že 16 točk naskoka (76:60).

Varovanci trenerja Jurice Golemca so se v 37. minuti približali na 82:75, kaj več pa jim ni uspelo, saj v napadu niso imeli dovolj razpoloženih posameznikov, v obrambi pa niso uspeli ustaviti domačih strelcev, med katerimi sta izstopala Allerik Freeman z 22 točkami in Kevarrius Hayes z enaindvajsetimi. Za Ljubljančane je Jaka Blažič dosegel 20 točk (met 5:9), po šestnajst pa sta jih dodala Jacob Pullen in Marcus Keene.

V 4. krogu bo Cedevita Olimpija 10. novembra gostila nemški Ratiopharm Ulm, vmes pa jo 6. novembra v Stožicah čaka še obračun s Splitom v regionalnem tekmovanju.