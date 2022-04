Bursaspor šokiral beograjsko Areno in bo četrtfinalni tekmec Cedevite Olimpije

Turki so podaljšek izsilili po trojki Johna Hollanda sedem sekund pred iztekom sirene, na drugi strani pa je Kevin Punter zgrešil met za zmago. V podaljšku so nato košarkarji iz Burse zasenčili domačine in se presenetljivo uvrstili v četrtfinale.

Tam se bodo pomerili s Cedevito Olimpijo, s katero so si razdelili zmago v skupinskem delu tekmovanja. V začetku novembra so Turki doma slavili s 93:84, na povratni tekmi pa so bili v Ljubljani slovenski košarkarji boljši s 103:86.