Bursaspor utišal tudi razprodane Stožice za polfinale evropskega pokala

Košarkarji Cedevite Olimpije so pred razprodanimi Stožicami končali nastope v evropskem pokalu. V četrtfinalu so morali priznati premoč turškemu Bursasporu, ki je zasluženo slavil s 85:83.

Ljubljančani so podlegli vzdušju v Stožicah, ki so bile za košarkarsko tekmo razprodane prvič po februarju 2011, ter pomembnosti tekme. Zmaga jih bi namreč pripeljala na korak oziroma dva do zmage v evropskem pokalu in uvrstitve v elitno evroligo v naslednji sezoni.

Košarkarji Bursaspora so še drugič v izločilnih bojih premagali višjeuvrščeno ekipo iz rednega dela; v osmini finala so izločili beograjski Partizan. Že v prvem polčasu so dobro izkoristili podrejeno vlogo in si priigrali petnajst točk prednosti, v nadaljevanju pa so razliko ob nerazpoloženem domačem napadu zadržali vse do konca.

Cedevita Olimpija je bila sila nerazpoložena pri metih za tri točke, saj je iz 26 poskusov zadela le šest metov, izgubila je boj pod obročema (37:38), hkrati pa ni znala zaustaviti sedmerice igralcev iz Turčije, ki so imeli vse niti igre v svojih rokah. Od teh sedmih jih je pet končalo z dvomestnim številom točk, izstopala pa sta Derek Needham (20 točk) in John Holland (16), ki sta skupaj zadela osem od štirinajstih trojk Bursaspora.

Vseeno je Cedevita Olimpija v izteku tekme prišla do priložnosti za zmago, vendar je Jacob Pullen zadnji napad oziroma met za tri točke, ki bi pomenil zmago, zaključil po izteku časa. Sodniki so njegovo trojko, ki je od table šla skozi obroč, razveljavili po ogledu video posnetka.

Cedevito Olimpijo že v soboto čaka nova zahtevna in pomembna preizkušnja. V dvorani Tivoli bo ob 19. uri v prvi tekmi končnice lige Aba gostila Igokeo.

7DAYS Eurocup, četrtfinale, izid:

Cedevita Olimpija - Frutti Extra Bursaspor 83:85 (21:23, 15:27, 28:17, 19:18)