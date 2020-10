Butler o Dragiću: Počuti se, kot da nas je pustil na cedilu, ampak to ni res

Bam Adebayo ima poškodbo vratu, Goran Dragić stopala in glede njunega statusa je novo le dejstvo, da ju je Miami za drugo tekmo finala označil kot vprašljiva za nastop. Glede na ameriške novice ima boljše možnosti za nastop center Vročice, slovenski branilec pa ima neugodnejšo in bolečo poškodbo, zato je mogoče, da bo izpustil naslednjo tekmo, finala lige NBA pa še ni dokončno prekrižal. Predvsem potrebuje počitek, kar je najboljša terapija, a težava je, ker časa ni, tekme si sledijo praktično ena za drugo.

Povsem zdrav ni niti prvi zvezdnik Miamija Jimmy Butler, ki je na novinarsko konferenco pred sobotno tekmo prišel s povezo na levem gležnju. "Želimo si ga z nami, potrebujemo ga. Za nas je opravil ogromno delo v končnici, tako kot tudi skozi vse leto. Enostavno ga je težko videti v tem položaju, zato ker mu vseeno za tekmo, za soigralce in res želi zmagovati. Lahko se pogovarjam z njim, kolikor hočem, vendar lahko slišim bolečino v njegovem glasu, počuti se, kot da nas je pustil na cedilu, ampak to ni res in želim, da to ve. Pripeljal nas je do te točke in naša dolžnost je, da mu sedaj to vrnemo nazaj," je o Dragiću dejal Butler.