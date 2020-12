Butler prepričeval Dragića: Če ne boš ostal, bom prišel pote. Vem, kje živiš

Goran Dragić in Jimmy Butler naj bi se od prihoda slednjega na Florido odlično razumela.

Jimmy Butlerje bil po koncu lanske sezone jezen, ker mu z ekipo ni uspelo priti do tako želenega cilja – šampionskega prstana. Kot je dejal za Sports Illustrated, si je zato pred novo sezono zadal nalogo, da bo storil vse, da letos Miamiju uspe priti do naslova. Načrt pa je vključeval tudi to, da novo pogodbo podpiše prvi organizator igreGoran Dragić, ki je bil po koncu mehurčka v Orlandu prost košarkar.

Po Butlerjevih besedah sta bila oba Miamijeva zvezdnika v stiku, ko je Dragić v Sloveniji preživljal več kot zaslužene počitnice in je še tehtal med ponudbami, ki jih zagotovo ni bilo malo. A zanje se Butler ni zmenil. Kot je dejal, zanje ni želel niti slišati. "Rekel mi je: 'Bolje zate, da ostaneš del ekipe. Vem, kje živiš. V nasprotnem primeru bom prišel pote in te pretepel,'"se je za eno najbolj priznanih ameriških športnih revij z nasmehom spominjal kapetan zlate slovenske reprezentance iz leta 2017.

Podobno zgodbo je za to revijo potrdil tudi Butler, ki pa je bil, kot so zapisali na spletni strani Sports Illustrated, pri svojem odgovoru bistveno resnejši."Moraš priti nazaj, mora nam uspeti. Če ne, te bom udaril,"je Dragiću dejal soigralec, s katerim naj bi bila v odličnih odnosih, kar se je nenazadnje poznalo tudi v predstavah Miamija v končnici.

Kakor koli, Butlerjeve besede so več kot očitno delovale. Le nekaj minut po odprtju letošnje prestopne tržnice v ligi NBA je Dragić z Miamijem podpisal novo dveletno pogodbo.