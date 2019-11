Butler si je proti bivšim dal duška ... in to kar v slovenščini!

Jimmy Butler se s Chicagom ni razšel v dobrih odnosih, tudi zato si je po tekmi in vrhunski predstavi za zmago privoščil nekaj posmehovanja iz nekdanjega kluba. Potem ko je bil obraz franšize, so ga zamenjali in poslali v Minnesoto, medtem ko se je mudil v Parizu. Tedaj je dejal, da ni jezen na franšizo, le da mu niso všeč nekatere stvari oz. kako je bilo vse skupaj izpeljano. No, očitno ga je vse skupaj vendarle prizadelo.

Z veteranom pri Vročici Goranu Dragiću se je očitno več kot odlično ujel. Že pred tekmo v Čikagu je ameriškim novinarjem na prigovarjanje Ljubljančana pokazal nekaj znanja slovenskih besed, po zmagi v Vetrovnem mestu pa je znanje pokazal že na družbenih omrežjih. Hitro je na 'tipkovnici' osvojil tudi šumnike …