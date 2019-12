Butler skrbi za vročico v Miamiju: drugi trojni dvojček v nekaj dneh

Jimmy Butler je ob drugem trojnem dvojčku v tem tednu dosegel 28 točk, Bam Adebayo pa je s 24 točkami postavil rekord kariere za zmago ekipe Miami Heat nad Washington Wizardsi v domači dvorani. Junak tekme Butler se je izkazal tudi v zaključku tekme, ko je s svojo deseto podajo v večeru za uspešen met z razdalje 3:30 pred koncem obračuna zaposlil Duncana Robinsona, ki je Miami oddaljil na sedem točk naskoka. Nato je Butler dvakrat tudi sam zadel meta za dve točki in odločil tekmo, v kateri so Floridčani ob polčasu zaostajali za štiri (61:65), gostujoče Čarovnike pa v drugem polčasu zadržali pri vsega 38 točkah.

TEKMA

Moritz Wagner je za Washington dosegel 19 točk in dodal še 10 skokov, stari znanec evropskih in tudi slovenskih dvoran Davis Bertans pa 19 točk in skok manj. Wizardsi so v začetku druge četrtine vodili tudi že s 40:29, kar je bilo celo prvič, da je Vročica v tej sezoni v domači dvorani zaostajala za deset ali več točk. Razen uvodne tekme z Memphis Grizzliesi (v nekem trenutku je bilo na semaforju -8) je ekipa Gorana Dragića, ki je izpustil tretjo zaporedno tekmo zaradi poškodbe, razmeroma brez pretresov zmagovala pred svojimi navijači.

Vrhunci tekme Miami Heat ‒ Washington Wizards: