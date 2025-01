Butler suspendiran: 'Njegova dejanja kažejo, da ne želi biti del ekipe'

A.M., STA

Jimmy Butler, prvi zvezdnik ekipe Miami Heat, je pred dnevi izrazil nezadovoljstvo nad igranjem za moštvo s Floride in zahteval menjavo v novo ekipo. Klub košarkarju očita, da se je v zadnjih tednih večkrat obnašal škodljivo za klub in ekipo, kaznovali pa so ga s prepovedjo igranja na naslednjih sedmih tekmah.