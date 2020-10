Butler: Upam, da bomo na šesti tekmi že kompletni

Na drugi strani je LeBron James prispeval 40 točk, 13 skokov in sedem podaj in v zadnji četrtini skoraj lastnoročno priboril moštvu iz mesta angelov 17. naslov v ligi NBA. Miami je namreč vodil večji del srečanja, 10 minut pred koncem za 11 točk (93:82). A tako kot v zaključku prvega polčasa je Jamesu in soigralcem tudi v zadnjih minutah uspelo izničiti zaostanek in Miami potisniti na rob prepada. V zadnji četrtini so s serijo 15:3 šest minut pred koncem prišli v vodstvo s 97:96.

Že na tretji tekmi je s trojnim dvojčkom Miami popeljal do zmage. Danes je v ključnih trenutkih tri minute pred koncem ob vodstvu Lakers z 99:98 z blokado Jamesa in nato še ukradeno žogo ključno prispeval tudi v obrambi. V naslednji napadalni akciji je nato podal Duncanu Robinsonu pri metu za tri točke. "Igrali smo trdo, žoga je krožila in priborili smo si zasluženo zmago. Zdaj se moramo spočiti in pripraviti na naslednjo tekmo, kjer bo treba igrati še bolje," je v prvi izjavi po tekmi dejal Butler. Miami je tudi tokrat zaradi poškodbe tetive v loku stopala igral brez LjubljančanaGorana Dragića. Njegov nastop na šesti tekmi v noči na ponedeljek je vprašljiv, po koncu pete tekme pa je nanj spomnil Butler. "Molimo in upamo, da se bo lahko mož v dresu s številko 7 vrnil. To si tudi on zelo želi." Butler v pogovoru za ESPN že gleda proti šesti tekmi ... "Naredili smo velik posel s to zmago. Vedno je težko, ko veš, da ima tekmec že možnost, da zaključi serijo. Bili smo visoko motivirani in verjeli, da lahko podaljšamo serijo," pravi junak pete tekme, ki obljublja boj do zadnjega diha. "Ne bom rekel, da nam bo v nedeljo lažje, toda vseeno mislim, da je bila ta zmaga ključna, saj verjamemo, da nam lahko uspe veliki preobrat v seriji. Nasprotnik bo gotovo pod večjim pritiskom odslej," je prepričan prvi mož Miamija, ki "ve", kako priti tudi do tretje zmage v seriji. "Rekel sem že, da bo potrebno odigrati še boljšo tekmo kot je bila to peta. Gotovo bodo še bolje pripravljeni na nas, upam le, da bomo bili kompletni. Če smo, se počutimo zares močne."