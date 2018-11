Butler v odmevni menjavi za Šarića, Covingtona in Baylessa odhaja k 76ersom

Nezadovoljstvo Jimmyja Butlerjav Minnesoti ni bilo nikoli preveč skrito očem javnosti, nekdanjemu članu Chicago Bullsov pa se je v soboto izpolnila želja po selitvi: Timberwolvesi so ga skupaj s centrom Justinom Pattonomposlali v vrste Philadelphie 76ersov, od koder se selijo Dario Šarić, Robert Covington in Jerryd Bayless, v posel pa je vključen tudi izbor v drugem krogu nabora 2022. Butler se bo moral z novimi delodajalci po koncu sezone še dogovoriti za dolgoročnejšo pogodbo, je poročal ESPN. Posel sicer še ni sklenjen, uradna potrditev naj bi prišla v ponedeljek.

TIMBERWOLVES

"Menili so, da nam bo prišel prav. Menili so, da se bova gotovo dobro razumela. Želi si zmagovati. Wiggs (Andrew Wiggins, op. a.) mi je povedal, da misli, da bomo gotovo slavili na Vzhodu," je po porazu v Memphisu proti Grizlijem (106 : 112) dejal prvi zvezdnik Philadelphie Joel Embiid. Prihod novega člana je pozdravil tudi drugi zvezdnik ekipe Ben Simmons, a obenem spregovoril tudi o "žalostni plati", odhodu dolgoletnih soigralcev, ki so 76ersom v minuli sezoni pomagali napredovati vse do polfinala vzhodne konference.

Embiid: Rad vaju imam, fanta!

"Pogrešam Daria in Cova," je za ESPN povedal Embiid in dodal, da se je "skoraj razjokal", ko je izvedel za menjavo."Veliko sta nam dala v zadnjih nekaj letih. Čutim, kot da smo res začeli dobro igrati skupaj. Dario se je spet našel, Cov je ekipo postavljal na prvo mesto, vse je stavil na obrambo, opravljal svoje delo in zadeval mete. Čutil sem, kot da smo res začeli dobro igrati skupaj. A to je posel. Moramo naprej. Rad vaju imam, fanta! Želim jima srečo. Pogrešam ju, rad ju imam. Moram ostati v stiku z njima."

PHILADELPHIA