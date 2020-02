Butler vabi Embiida: Vem, kje so zlobneži dobrodošli

"Ali umreš kot junak ali pa živiš dovolj dolgo, da se preleviš v zlobneža,"je na Instagramu citat iz enega od filmov o stripovskemu junaku Batmanu ob svojih fotografijah pripisal Embiid, na eni izmed njih ima 25-letni Kamerunec prst na ustih. To naj bi predstavljalo njegov odziv na govorice, da v slačilnici Philadelphie ni vse tako, kot mora biti. Butler je takoj zgrabil priložnost in nekdanjega soigralca, ne sicer neposredno, povabil v Miami.

Kamerunski center Joel Embiid je z Jimmyjem Butlerjem odigral zgolj 55 tekem za Philadelphia 76erse , Butler pa se je po hitrem slovesu od mesta bratske ljubezni odlično znašel v vrstah ekipe Miami Heat , kjer z Goranom Dragićem in soigralci zanesljivo pluje proti končnici. Vročica je po ocenah strokovnjakov zelo dobro poslovala tudi do zaključka nedavnega prestopnega roka, ko je z nekaj okrepitvami, vsaj na papirju, še utrdila svoj status ene glavnih izzivalk na videz nepremagljivih Milwaukee Bucksov v vzhodni konferenci.

'Prekleto prav imaš, brat moj'

"Vem, kjer so zlobneži dobrodošli," je s čustvenim simbolom, ki prikazuje skomig z rameni, sporočilo Embiidu poslal Butler. Kamerunčev odgovor pa se je glasil: "Prekleto prav imaš, brat moj."

Butler in Embiid sta bila lani člana obetavne ekipe 76ersov, ki je v konferenčnem polfinalu nato izgubila proti kasnejšim prvakom Toronto Raptorsom. Ameriški zvezdnik, ki je po igranju za Chicago Bullse in Minnesota Timberwolvese na vzhodno obalo prišel s slovesom težavnega igralca, pa je poleti Philadelphio zamenjal za Miami, kjer zaenkrat ni ne duha ne sluha o kakšnih ekscesih. 30-letni Teksašan se je odlično ujel tudi z Dragićem, ki mu je ob njegovem odkritem navduševanju nad Slovenijo in Lukom Dončićem sredi sezone podaril tudi dres slovenske nogometne reprezentance.

Embiid je sicer leta 2017 za 148 milijonov dolarjev (135,59 milijona evrov) podaljšal pogodbo s Philadelphio, prost igralec pa bo šele leta 2023, zato mu bi pot v Miami odprla le morebitna menjava igralcev. Miami, ki trenutno drži četrto mesto na Vzhodu, ima pred petimi 76ersi prednost 2,5 zmage.