Butler z 32 točkami pomahal nekdanjim navijačem

Košarkarji Miami Heat so se kot prvi uvrstili v konferenčni finale vzhodne konference, potem ko so na šesti tekmi v gosteh premagali Philadelphio 76ers z 99:90. Jimmy Butler je ob povratku v Philadelphio dočakal hladen sprejem tamkajšnjih navijačev, a jih nato utišal z 32 točkami in osmimi skoki. Da je bila mera polna, jim je v zadnji minuti z mahanjem dal vedeti, da je sezone za njihovo ekipo konec.

icon-expand Jimmy Butler je pomahal navijačem v mestu bratske ljubezni. FOTO: AP "Sem nazaj, sem sodim," je po napredovanju v finale vzhodne konference, kjer se bo Miami Heat pomeril z zmagovalcem obračuna Milwaukee Bucks - Boston Celtics, povedal glavni junak vročice Jimmy Butler. V tretji četrtini je bil s 14 točkami prav on glavni krivec za delni izid Miamija (16:2), po katerem za Philadelphio ni bilo več vrnitve. Miami bo na zadnji stopnički vzhoda zaigral drugič v zadnjih treh letih. Na drugi strani je bil z 20 točkami najboljši vidno izčrpani Joel Embiid, ki mu je predvsem proti koncu zmanjkalo energije, kar se je najbolje videlo, ko mu je pri metu s polrazdalje v tretji četrtini Bam Adebayo "prisolil" blokado. Iz igre je kamerunski center zadel le sedem od 24 metov, še večja težava za Philadelphio pa je bila, da ni imel pomoči soigralcev. Predvsem je zatajil James Harden, ki si je vzel vsega devet metov, srečanje pa končal z 11 točkami. Ko je v zadnjem delu igre izgubil žogo, Miami pa je na drugi strani po košu povedel z 80:63, so njemu in soigralcem domači navijači namenili celo žvižge. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Prišel sem do zaključka, da preprosto nismo bili dovolj dobri, da bi premagali Miami," je po koncu ugotavljal trener domačih Doc Rivers, ki je bil že v seriji proti Toronto Raptorsom pod hudim udarom kritikov, a se za svojo službo očitno ne boji. "Mislim, da sem opravil odlično delo, da sem nas pripeljal do te stopničke. Ko sem prišel sem, ni nihče verjel, da lahko pridemo tako daleč." Pri Miamiju velja izpostaviti novo odlično predstavo Maxa Strusa, ki je 20 točkam dodal 11 skokov. Ko je bil na parketu, je njegovo moštvo srečanje dobivalo za 23. 26-letnik tako ostaja košarkar z najboljšim "plus minusom" v tej sezoni končnice lige NBA.