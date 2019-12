Dragić Butlerja oblekel v dres s slovenskim grbom

Slovenski košarkar v vrstah Miamija je znova v vrhunski formi potem, ko je saniral poškodbo in je znova eden ključnih mož ob uspehih vročice. Tako je Goran Dragić s košem odločil tekmo proti Indiani (113:112). Vročica je zares vroča, saj je na tretjem mestu vzhodne konference s 23 zmagami in osmimi porazi.

Izvrstna je tudi moštvena "kemija" v slačilnici Miamija, kar je tudi eden od vzrokov za uspehe. Tudi letošnji prihod zvezdnika Jimmyja Butlerja v vrste Miamija je ponudil možnost, da se bo Miami boril za visoka mesta. Butler se zelo dobro razume z Dragićem, kar je že večkrat povedal. Dragić vedno poskrbi za dobro voljo in zabavo in tudi tokrat je poskrbel, da je Butler oblekel dres s slovenskim grbom, to je dres slovenske nogometne reprezentance. Dragić ga je vprašal: "Si igral za Slovenijo?", Butler pa je odgovoril: "Seveda, vidiet, to so gore (kazal je na silhueto na dresu, op.p.)" in Dragić, mu je takoj priskočil na pomoč, da je to Triglav, kar pa Butlerju ni šlo najbolje z jezika. Bilo pa je precej dobre volje, Dragić pa je še pod objavo dopisal: "Lepo je videti, da Jimmy končno ve, katero je najboljše nogometno moštvo v Evropi."