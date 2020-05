Domžalske košarkarje bo še naprej vodil Jakara

Dejan Jakara je v klubu najprej deloval kot pomočnik članskega trenerja in se s Helios Sunsi veselil tudi naslova državnih prvakov v sezoni 2015/16, nato eno sezono samostojno vodil Brno na Češkem, zadnjo leto in pol pa je že bil na čelu domžalske članske zasedbe. Preteklo poletje je vodil tudi slovensko reprezentanco U20 na evropskem prvenstvu divizije A v Izraelu. Z direktorjem kluba Matevžem Zupančičem sta si segla v roke za podaljšanje sodelovanja tudi za prihajajočo sezono, enako pa velja tudi za njegovega pomočnikaGrego Nachbarja, ki bo še četrto leto zapored del članskega trenerskega štaba. "Zelo sem vesel, da smo se uspeli dogovoriti za nadaljevanje sodelovanja. V Domžalah se počutim odlično in po tem dogajanju v zadnjih dveh mesecih že komaj čakam, da začnemo s pripravami na novo sezono. Hvala vodstvu kluba za izkazano zaupanje. Vsi se zavedamo, da bo moral biti proračun članske ekipe v novi sezoni malce nižji, vseeno pa se želimo s cilji približati pretekli sezoni," je za uradno spletno stran kluba dejal Jakara.



"Glede na obojestransko zadovoljstvo s sodelovanjem v pretekli sezoni in pol, pri dogovoru z Dejanom Jakaro in Grego Nachbarjem ni bilo večjih dilem. Ne glede na novo realnost, ki jo športu prinaša čas po epidemiji in se ji tudi v Domžalah žal ne bomo mogli izogniti, je prav, da čim prej postavimo temelje za nadaljevanje delovanja kluba. Že smo soočeni z dejstvom, da bo proračun nižji, zato je še toliko bolj pomembno nasloniti se na domače kadre. Po sestavi strokovnega štaba lahko začnemo razmišljati tudi o dosegljivem in ustreznem igralskem mozaiku, ki bo kos klubskim ciljem in poskrbel za zadovoljstvo domžalske publike, za katero upamo, da nas bo čim prej lahko znova spodbujala tudi v živo," pa je dodal direktor KK Helios Suns Zupančič.