Slovenke, polne elana snujejo novo košarkarsko zgodbo

Slovenke v Ljubljani začenjajo pisati novo zgodbo reprezentančne ženske košarke. Od decembra leta 2014 je na selektorski klopi namreč sedel Damir Grgić, po novem pa bo Slovenke vodil izjemno cenjeni grški strokovnjak Georgios Dikaioulakos. Slednji med trenerskimi kolegi velja za odličnega obrambnega strokovnjaka, saj so vse njegove ekipe blestele v tej prvini košarkarske igre. Letošnjega junija je sedel na klop italijanskega velikana Famila Schio, s katero nastopa tudi v elitni Evroligi. Pred tem je v najmočnejšem ženskem klubskem tekmovanju uspešno vodil tudi že turški Fenerbahče in rusko Nadeždo iz Orenburga ter se z ekipama redno uvrščal na zaključne turnirje. Kot je v slovenskem taboru že običaj, dobre volje ob zboru ni manjkalo. Uvodno druženje so dekleta izkoristila za krajši klepet ob vnovičnem snidenju, a jih je kar hitro že čakal prvi trening v dvorani na Kodeljevem, kjer se bodo v četrtek pomerile s Turčijo. Selektor Dikaioulakos zaradi poškodb v uvodnem kvalifikacijskem ciklu ne more računati na Evo Lisec, Annamario Prezelj, Tino Trebec in Tino Cvijanović, reprezentančno kariero je po junijskem evropskem prvenstvu zaključila Shante Evans, tik pred zborom pa je zbolela Lara Kozina Bubnič. "Uvodni dan priprav smo vedno veseli, da smo skupaj zbrani v reprezentančni akciji. Vsi smo že komaj čakali, da smo začeli z delom. Glede na to da do prve tekme ni veliko časa, bomo največ pozornosti namenili taktičnemu uigravanju v obrambi in napadu. Naša naloga je, da se čim prej uigramo in osvojimo taktične zamisli," je za uradno spletno stran povedal novi slovenski selektor Georgios Dikaioulakos.