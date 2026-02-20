Naslovnica
Košarka

Cade Cunningham blestel v New Yorku, Detroit ostaja vodilni

New York, 20. 02. 2026 08.33 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Cade Cunningham in Jalen Brunson

Košarkarji Detroit Pistons nadaljujejo odlične predstave v severnoameriški ligi NBA. V tej sezoni so še tretjič premagali zasedbo New York Knicks (126:111) in ohranjajo najboljši izkupiček tako na vzhodu kot v celotni ligi. Ob zmagi proti kratkohlačnikom se je najbolj izkazal Cade Cunningham, ki je dosegel 42 točk in 13 asistenc.

Detroit je do zanesljive zmage v Madison Square Gardnu prišel brez Jalena Durena in Isaiaha Stewarta, ki morata odslužiti kazen po množičnem pretepu na tekmi proti Charlotte Hornets pred 11 dnevi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub temu so bati s 43 točkami (17/34 iz igre) in 13 asistencami Cada Cunninghama zanesljivo premagali tretjeuvrščeno zasedbo vzhoda (35-21) in še izboljšali svoj letošnji izkupiček.

Z 41 zmagami in 13 porazi so košarkarji Detroita na vrhu tako vzhoda kot celotne lige, trenutno so v nizu štirih zaporednih zmag.

Debi Porzingisa, poraz Warriorsov

Drugo mesto vzhodne konference zasedajo Boston Celtics (36-19), ki so ponoči prav tako zanesljivo premagali Golden State Warriors. Pri slednjih je debitiral Kristaps Porzingis, sicer del šampionske zasedbe keltov pred dvema letoma, ko so v finalu ugnali Dallas Mavericks, tedanjo ekipo slovenskega asa Luke Dončića.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Porzingis (12 točk), ki je v igro vstopil s klopi, ni mogel preprečiti poraza svoje nove ekipe. Boston je v tretji četrtini vodil tudi za 34 točk, na koncu pa slavil s 121:110. Jaylen Brown je v statistiko vpisal 23 točk, 15 skokov in 13 asistenc.

James Harden s Cavaliersi še ni izgubil

Cleveland Cavaliers (35-21) so podaljšali niz zmag na šest in dobili 11 od zadnjih 12 dvobojev. Tokrat so zanesljivo s 112:84 premagali odpisane Brooklyn Nets. Od prihoda Jamesa Hardna iz Los Angeles Clippers na začetku februarja so konjeniki še neporaženi.

James Harden v dresu Cleveland Cavaliersov še ni doživel poraza
James Harden v dresu Cleveland Cavaliersov še ni doživel poraza
FOTO: Profimedia

Zanimiva noč na zahodu

Na zahodu je so v tesnem obračunu Denver Nuggets (35-21) z Nikolo Jokićem izgubili proti Los Angeles Clippers s 114:115. Srbski as je dosegel 22 točk, 17 skokov in 6 asistenc, a sta jeziček na tehtnico za Clippers prevesila Bennedict Mathurin z 38 in Kawhi Leonard s 23 točkami. Jamal Murray (20 točk) je po prekršku ob metu za tri točke imel priložnost za podaljšek, a je zadnjega od treh prostih metov 0,9 sekunde pred koncem zgrešil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Houston Rockets (34-20) so v še enem tesnem obračunu ugnali Charlotte s 105:101 in se na četrtem mestu nekoliko odlepili od Los Angeles Lakers. Piko na i zmagi je v zadnji četrtini postavil Kevin Durant (35 točk), ki je v zadnjih minutah zadel štiri zaporedne mete iz igre ter za konec še dva prosta meta.

Phoenix Suns (32-24) skrbi nova poškodba Devina Bookerja. Slednji je moral ob visokem porazu proti San Antoniu (39-16) s 94:121 v drugi četrtini zaradi poškodbe kolka z igrišča. Spurs so trenutno na drugem mestu zahodne konference le dve zmagi oddaljeni od vrha, ki ga zasedajo lanski prvaki iz Oklahome (42-14).

Ponoči so se zmag veselile še zasedbe Atlante proti Philadelphii, Washingtona proti Indiani, Toronta proti Chicagu in Orlanda proti Sacramentu.

Lakersi znova v soboto, zvezdniki na voljo

Los Angeles Lakers (33-21) bodo ponovno na delu v noči na soboto, sodeč po zdravniškem kartonu jezernikov pa bodo na voljo vsi njihovi največji zvezdniki, tudi Luka Dončić, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil zadnje štiri obračune pred vikendom vseh zvezd.

Preberi še Dončićevega soigralca pridržali zaradi posedovanja droge

Komisar lige Adam Silver je ponoči sporočil, da bodo za naslednjo sezono pripravili strožja pravila, da bi se izognili namernemu izgubljanju oz. "tankingu". Liga NBA je to sezono že podelila nekaj visokih kazni, najvišjo je pred tedni prejel Utah, in sicer okoli 430.000 evrov (pol milijona dolarjev).

Izidi:

Charlotte Hornets - Houston Rockets 101:105

Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 112:84

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 107:117

Washington Wizards - Indiana Pacers 112:105

New York Knicks - Detroit Pistons 111:126

Chicago Bulls - Toronto Raptors 101:110

San Antonio Spurs - Phoenix Suns 121:94

Golden State Warriors - Boston Celtics 110:121

Sacramento Kings - Orlando Magic 94:131

LA Clippers - Denver Nuggets 115:114

Poglavja:
Na vrh Debi Porzingisa Harden neporažen Zanimiva noč na zahodu Lakersi
nba cade cunningham detroit pistons los angeles lakers luka dončić

All-Star z novim formatom podrl rekorde: največ gledalcev v 24 letih

