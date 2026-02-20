Cade Cunningham blestel v New Yorku, Detroit ostaja vodilni

Detroit je do zanesljive zmage v Madison Square Gardnu prišel brez Jalena Durena in Isaiaha Stewarta, ki morata odslužiti kazen po množičnem pretepu na tekmi proti Charlotte Hornets pred 11 dnevi.

Kljub temu so bati s 43 točkami (17/34 iz igre) in 13 asistencami Cada Cunninghama zanesljivo premagali tretjeuvrščeno zasedbo vzhoda (35-21) in še izboljšali svoj letošnji izkupiček. Z 41 zmagami in 13 porazi so košarkarji Detroita na vrhu tako vzhoda kot celotne lige, trenutno so v nizu štirih zaporednih zmag.

Debi Porzingisa, poraz Warriorsov

Drugo mesto vzhodne konference zasedajo Boston Celtics (36-19), ki so ponoči prav tako zanesljivo premagali Golden State Warriors. Pri slednjih je debitiral Kristaps Porzingis, sicer del šampionske zasedbe keltov pred dvema letoma, ko so v finalu ugnali Dallas Mavericks, tedanjo ekipo slovenskega asa Luke Dončića.

Porzingis (12 točk), ki je v igro vstopil s klopi, ni mogel preprečiti poraza svoje nove ekipe. Boston je v tretji četrtini vodil tudi za 34 točk, na koncu pa slavil s 121:110. Jaylen Brown je v statistiko vpisal 23 točk, 15 skokov in 13 asistenc.

James Harden s Cavaliersi še ni izgubil

Cleveland Cavaliers (35-21) so podaljšali niz zmag na šest in dobili 11 od zadnjih 12 dvobojev. Tokrat so zanesljivo s 112:84 premagali odpisane Brooklyn Nets. Od prihoda Jamesa Hardna iz Los Angeles Clippers na začetku februarja so konjeniki še neporaženi.

Zanimiva noč na zahodu

Na zahodu je so v tesnem obračunu Denver Nuggets (35-21) z Nikolo Jokićem izgubili proti Los Angeles Clippers s 114:115. Srbski as je dosegel 22 točk, 17 skokov in 6 asistenc, a sta jeziček na tehtnico za Clippers prevesila Bennedict Mathurin z 38 in Kawhi Leonard s 23 točkami. Jamal Murray (20 točk) je po prekršku ob metu za tri točke imel priložnost za podaljšek, a je zadnjega od treh prostih metov 0,9 sekunde pred koncem zgrešil.

Houston Rockets (34-20) so v še enem tesnem obračunu ugnali Charlotte s 105:101 in se na četrtem mestu nekoliko odlepili od Los Angeles Lakers. Piko na i zmagi je v zadnji četrtini postavil Kevin Durant (35 točk), ki je v zadnjih minutah zadel štiri zaporedne mete iz igre ter za konec še dva prosta meta. Phoenix Suns (32-24) skrbi nova poškodba Devina Bookerja. Slednji je moral ob visokem porazu proti San Antoniu (39-16) s 94:121 v drugi četrtini zaradi poškodbe kolka z igrišča. Spurs so trenutno na drugem mestu zahodne konference le dve zmagi oddaljeni od vrha, ki ga zasedajo lanski prvaki iz Oklahome (42-14). Ponoči so se zmag veselile še zasedbe Atlante proti Philadelphii, Washingtona proti Indiani, Toronta proti Chicagu in Orlanda proti Sacramentu.

Lakersi znova v soboto, zvezdniki na voljo

Los Angeles Lakers (33-21) bodo ponovno na delu v noči na soboto, sodeč po zdravniškem kartonu jezernikov pa bodo na voljo vsi njihovi največji zvezdniki, tudi Luka Dončić, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil zadnje štiri obračune pred vikendom vseh zvezd.